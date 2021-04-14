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Социум

Скандал на свиноферме в Актюбинской области: чиновники встретились с бастующими рабочими

Власти пообещали помочь с трудоустройством оставшимся без заработка рабочим свинофермы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Туши павших свиней сбрасывали в траншеи вместе с бытовым мусором рядом с поселком, нечистоты сливали в реку и на землю. Проверяющие нашли массу нарушений экологического, земельного и ветеринарного законодательств, ущерб от деятельности ТОО «Парижская коммуна 21» оценили в 7,2 млрд тенге, началось расследование. Владельца предприятия, предпринимателя Гайка Тертеряна посадили под домашний арест. 9 апреля судисполнители опечатали канализационную насо
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Скандал на свиноферме в Актюбинской области: чиновники встретились с бастующими рабочими
Власти пообещали помочь с трудоустройством оставшимся без заработка рабочим свинофермы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Работники скандальной свинофермы в Актюбинской области потребовали встречи с акимом области
Работники скандальной свинофермы в Актюбинской области потребовали встречи с акимом области
Скриншот с видео Туши павших свиней сбрасывали в траншеи вместе с бытовым мусором рядом с поселком, нечистоты сливали в реку и на землю. Проверяющие нашли массу нарушений экологического, земельного и ветеринарного законодательств, ущерб от деятельности ТОО «Парижская коммуна 21» оценили в 7,2 млрд тенге, началось расследование. Владельца предприятия, предпринимателя Гайка Тертеряна посадили под домашний арест. 9 апреля судисполнители опечатали канализационную насосную систему предприятия, закрыли доступ к навозохранилищу железобетонными блоками, поскольку ТОО не выполнило решения судов, вынесенные еще в январе, не устранило нарушения. Как сообщили работники свинокомплекса, в результате на ферме начался падеж скота. Сотни людей на автобусах из Бестамака 12 апреля выехали в Актобе, добиваясь встречи с властями. Они возмущались, что их оставляют без работы, семьи без дохода. - В ТОО «Парижская коммуна 21», по данным работодателя, более 400 человек, трудовой договор заключен только со 152 из них, - рассказала руководитель управления координации занятости и соцпрограмм Булбул Елеусинова. – Тем, кто работал без договора, соцотчисления не проводили, поэтому они не могут получить пособия по потере работы, им предложат другую работу. Среди них жители Алгинского, Айтекебийского, Темирского, Мартукского, Хомтауского районов и Актобе. Специалисты центров занятости с ними работают, предлагают вакансии на случай, если предприятие остановит работу. Тех, у кого договора нет, направят на социальные и общественные рабочие места, на переподготовку, рассмотрим вопросы выдачи кредитов. При приостановлении работы предприятие должно за 1 месяц сообщить об этом в органы занятости, из «Парижской коммуны 21» такого сообщения не было. - В Алгинском районе 174 вакансии. Летом начнется ремонт дороги Актобе-Кандыагаш, там 70 вакансий, зарплата 100-150 тысяч тенге, у водителей спецтехники - до 200 тысяч тенге, если надо, отправим людей на переподготовку, с каждым мы работаем, проводим подворовые обходы, - сообщила Булбул Елеусинова. По словам Кенеса Канадбаева, руководителя управления ветеринарии Актюбинской области, 11 апреля им поступило сообщение, что в Бестамаке на свиноферме погибает скот, 12 апреля специалисты поехали на место, причина гибели животных выясняется, материалы в лаборатории. - Умерли около 35 свиней из 42 тысяч, - сказал главный ветеринар области. - Трупы уничтожить должно само предприятие, у него есть 4 крематория. К усугублению экологической ситуации происходящее привести не должно, - уверены специалисты. Сами работники свинофермы другого мнения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП
Свиноферма

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