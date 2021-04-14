Скандал на свиноферме в Актюбинской области: чиновники встретились с бастующими рабочими

Власти пообещали помочь с трудоустройством оставшимся без заработка рабочим свинофермы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Туши павших свиней сбрасывали в траншеи вместе с бытовым мусором рядом с поселком, нечистоты сливали в реку и на землю. Проверяющие нашли массу нарушений экологического, земельного и ветеринарного законодательств, ущерб от деятельности ТОО «Парижская коммуна 21» оценили в 7,2 млрд тенге, началось расследование. Владельца предприятия, предпринимателя Гайка Тертеряна посадили под домашний арест. 9 апреля судисполнители опечатали канализационную насо