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Социум

Скандал на сходе жителей в селе ЗКО: названия поселков останутся прежними

Села Трекино, Володарское и Новенький переименовываться не будут, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил заместитель акима Трекинского сельского округа Даулет Убаев, 25 марта в режиме онлайн должно было состояться собрание местного сообщества. – В местном сообществе состоят 32 человека, но к собранию посредством мессенджера WhatsApp подключились меньше половины. Не знаю, в чем причина, возможно, у кого-то были проблемы со связью. На повестке дня собрания стоял вопрос о переименовании сел Трекино, Володарское, Новенький. Названия вышеупомянутых сел останутся без изменений из-за
Арайлым Усербаева
Скандал на сходе жителей в селе ЗКО: названия поселков останутся прежними
Села Трекино, Володарское и Новенький переименовываться не будут, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сход жителей по переименованию села в ЗКО закончился скандалом
Сход жителей по переименованию села в ЗКО закончился скандалом
Как сообщил заместитель акима Трекинского сельского округа Даулет Убаев, 25 марта в режиме онлайн должно было состояться собрание местного сообщества. – В местном сообществе состоят 32 человека, но к собранию посредством мессенджера WhatsApp подключились меньше половины. Не знаю, в чем причина, возможно, у кого-то были проблемы со связью. На повестке дня собрания стоял вопрос о переименовании сел Трекино, Володарское, Новенький. Названия вышеупомянутых сел останутся без изменений из-за несостоявшегося кворума (количество участников, при котором собрание считается состоявшимся - прим. автора) местного сообщества в этом собрании, - сообщил Даулет Убаев. Напомним, 25 марта около 150 жителей села Трекино района Байтерек собрались у местного клуба. Причиной тому стали разговоры о том, что власти планируют переименовать населенный пункт. Мнение сельчане разделилось на две группы: если первые считали, что переименовывать село нет необходимости, то вторые, напротив, твердили, что населенному пункту необходимо присвоить новое название и сход сельчан перерос в настоящий скандал. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
село переименование

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