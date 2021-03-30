Скандал на сходе жителей в селе ЗКО: названия поселков останутся прежними

Села Трекино, Володарское и Новенький переименовываться не будут, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил заместитель акима Трекинского сельского округа Даулет Убаев, 25 марта в режиме онлайн должно было состояться собрание местного сообщества. – В местном сообществе состоят 32 человека, но к собранию посредством мессенджера WhatsApp подключились меньше половины. Не знаю, в чем причина, возможно, у кого-то были проблемы со связью. На повестке дня собрания стоял вопрос о переименовании сел Трекино, Володарское, Новенький. Названия вышеупомянутых сел останутся без изменений из-за