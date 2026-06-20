Скандал в супермаркете: жительницу Алматы оштрафовали за агрессию в адрес сотрудника магазина

В отношении правонарушительницы собрали все необходимые административные материалы, и решением суда она была привлечена к ответственности в виде административного штрафа в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП).
Стражи порядка в очередной раз призвали граждан строго соблюдать требования общественного порядка и предупредили, что любые проявления агрессии, неподобающего поведения, а также провокации, способные вызвать рознь в обществе, будут жестко пресекаться в рамках закона.
Кроме того, в полиции попросили жителей воздержаться от дальнейшего тиражирования противоправного контента в сети, поскольку за подобные действия законодательством Республики Казахстан также предусмотрена ответственность.
В ведомстве подчеркнули, что взаимное уважение граждан и неукоснительное соблюдение принципа «Закон и Порядок» являются главным фундаментом общественного согласия в стране.
По материалам toppress.kz