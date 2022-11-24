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Социум

Скандальные высказывания стендап-комика проверяет полиция Алматы

Он оскорблял девушку под аплодисменты некоторых посетителей. Изображение с сайта Pixabay Видео в своём Telegram-канале опубликовал журналист Михаил Козачков. Действие происходит в одном из клубом города. Посетительница возмутилась комментарием стендап-комика Анди Топалидиса в социальных сетях - «хочу, чтобы тебя изнасиловали». Она задала вопрос - почему у таких людей есть микрофон? Считающий себя комиком Анди в ответ начал оскорблять её: «где парад тупых..., откуда ты пришла?», «сформулируйте в своей маленькой черепной коробочке», «надо засудить тот роддом, с которого вас вынесли». Финалом ста
Дана Рахметова
Скандальные высказывания стендап-комика проверяет полиция Алматы
Он оскорблял девушку под аплодисменты некоторых посетителей.
В сети появилась информация о проведении фестиваля «Жара» в Казахстане
В сети появилась информация о проведении фестиваля «Жара» в Казахстане
Изображение с сайта Pixabay Видео в своём Telegram-канале опубликовал журналист Михаил Козачков. Действие происходит в одном из клубом города. Посетительница возмутилась комментарием стендап-комика Анди Топалидиса в социальных сетях - «хочу, чтобы тебя изнасиловали». Она задала вопрос - почему у таких людей есть микрофон? Считающий себя комиком Анди в ответ начал оскорблять её: «где парад тупых..., откуда ты пришла?», «сформулируйте в своей маленькой черепной коробочке», «надо засудить тот роддом, с которого вас вынесли». Финалом стало заявление, что мать женщины - секс-работница (в более грубой форме). Всё эти высказывания сопровождаются смехом и аплодисментами некоторых посетителей и даже бармена заведения. В комментариях под публикацией некоторые задаются вопросом - где те мужчины, которые готовы были ехать в аэропорт за скандальным пикапером Алексом Лесли. В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что проверяют скандальное выступление стендап-комика. Правоохранители дадут действиям молодого человека правовую оценку. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Алматы

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