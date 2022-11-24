Скандальные высказывания стендап-комика проверяет полиция Алматы

Он оскорблял девушку под аплодисменты некоторых посетителей. Изображение с сайта Pixabay Видео в своём Telegram-канале опубликовал журналист Михаил Козачков. Действие происходит в одном из клубом города. Посетительница возмутилась комментарием стендап-комика Анди Топалидиса в социальных сетях - «хочу, чтобы тебя изнасиловали». Она задала вопрос - почему у таких людей есть микрофон? Считающий себя комиком Анди в ответ начал оскорблять её: «где парад тупых..., откуда ты пришла?», «сформулируйте в своей маленькой черепной коробочке», «надо засудить тот роддом, с которого вас вынесли». Финалом ста