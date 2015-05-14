Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Без рубрики

Скидку до 45 процентов вводят на проезд в поездах между Казахстаном и Россией

Иллюстративное фото с сайта ru.wikipedia.org Проезд в международных поездах между Казахстаном и Россией подешевел, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки". С 15 мая 2015 года вводятся скидки на проезд в поездах формирования АО НК "КТЖ" и ОАО "Федеральная пассажирская компания" (РФ), курсирующие в прямом международном сообщении между Республикой Казахстан и Российской Федерацией в зависимости от даты продажи билетов. При предварительной покупке билетов в вагонах категории СВ и купейных установлены следующие размеры скидок: 45 процентов в период от 45 до 31
Marat
Скидку до 45 процентов вводят на проезд в поездах между Казахстаном и Россией
Иллюстративное фото с сайта ru.wikipedia.org
Иллюстративное фото с сайта ru.wikipedia.org
 Иллюстративное фото с сайта ru.wikipedia.org Проезд в международных поездах между Казахстаном и Россией подешевел, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки". С 15 мая 2015 года вводятся скидки на проезд в поездах формирования АО НК "КТЖ" и ОАО "Федеральная пассажирская компания" (РФ), курсирующие в прямом международном сообщении между Республикой Казахстан и Российской Федерацией в зависимости от даты продажи билетов. При предварительной покупке билетов в вагонах категории СВ и купейных установлены следующие размеры скидок: 45 процентов в период от 45 до 31 суток до отправления поезда; 35 процентов - от 30 суток до отправления поезда. Для плацкартных вагонов: 35 процентов в период от 45 до 31 суток до отправления поезда; 25 процентов - от 30 суток до отправления поезда. Снижение стоимости проезда не применяется в случае покупки билетов во внутригосударственном сообщении, а также для организованных групп пассажиров.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article