Скидку до 45 процентов вводят на проезд в поездах между Казахстаном и Россией

Иллюстративное фото с сайта ru.wikipedia.org Проезд в международных поездах между Казахстаном и Россией подешевел, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки". С 15 мая 2015 года вводятся скидки на проезд в поездах формирования АО НК "КТЖ" и ОАО "Федеральная пассажирская компания" (РФ), курсирующие в прямом международном сообщении между Республикой Казахстан и Российской Федерацией в зависимости от даты продажи билетов. При предварительной покупке билетов в вагонах категории СВ и купейных установлены следующие размеры скидок: 45 процентов в период от 45 до 31