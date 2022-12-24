Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2023 года

Празднование нового года и Рождества подарят дополнительные выходные. Фото пресс-службы акимата Алматы Канун Нового года, 31 декабря, выпадает на субботу, а первый день нового 2023 года - на воскресенье. Это даёт казахстанцам дополнительные выходные дни. При пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут: 31 декабря, 1, 2, 3 января 2023 года (суббота, воскресенье, понедельник, вторник). При шестидневной рабочей неделе выходными будут 1, 2, 3 января 2023 года (воскресенье, понедельник, вторник). Православное Рождество выпадает на субботу, но никаких переносов нет. Поэтому казахстанцы отдыхают