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Социум

Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2023 года

Празднование нового года и Рождества подарят дополнительные выходные. Фото пресс-службы акимата Алматы Канун Нового года, 31 декабря, выпадает на субботу, а первый день нового 2023 года - на воскресенье. Это даёт казахстанцам дополнительные выходные дни. При пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут: 31 декабря, 1, 2, 3 января 2023 года (суббота, воскресенье, понедельник, вторник). При шестидневной рабочей неделе выходными будут 1, 2, 3 января 2023 года (воскресенье, понедельник, вторник). Православное Рождество выпадает на субботу, но никаких переносов нет. Поэтому казахстанцы отдыхают
Дана Рахметова
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2023 года
Празднование нового года и Рождества подарят дополнительные выходные.
Главную ёлку города в Алматы зажгут 20 декабря
Главную ёлку города в Алматы зажгут 20 декабря
Фото пресс-службы акимата Алматы Канун Нового года, 31 декабря, выпадает на субботу, а первый день нового 2023 года - на воскресенье. Это даёт казахстанцам дополнительные выходные дни. При пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут: 31 декабря, 1, 2, 3 января 2023 года (суббота, воскресенье, понедельник, вторник). При шестидневной рабочей неделе выходными будут 1, 2, 3 января 2023 года (воскресенье, понедельник, вторник). Православное Рождество выпадает на субботу, но никаких переносов нет. Поэтому казахстанцы отдыхают седьмого января, субботу (при пятидневной рабочей неделе) и воскресенье, восьмого января. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан январь

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