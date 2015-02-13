В больнице Шымкента накануне скончалась четырехлетняя девочка, которая ранее впала в кому из-за побоев, предположительно нанесенных няней, Tengrinews.kz со ссылкой на "Седьмой канал". ©7tv ©7tv По словам заместителя прокурора Абайского района Ермека Айтимова, малышка умерла, так и не приходя в сознание. Как показало вскрытие, смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг. Напомним, в понедельник стало известно о двух покалеченных детях поступивших в больницу Шымкента. Девочка в коме, а затем ее двухлетний брат один за другим поступили в реанимацию. При осмотре выяснилось, что у них серьезные травмы головы и конечностей, ушибы и гематомы по всему телу. По информации прокуроров, детей избила няня, долгое время ухаживавшая за малышами. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. Против нее возбуждено уголовное дело "Нанесение тяжких телесных повреждений". На допросе женщина объяснила избиение детей тем, что они ее нервировали.