Скончался водитель минивена, столкнувшегося с автобусом в Уральске

Об этом передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения ЗКО. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, вчера, 15 апреля, в тяжелом состоянии в травмпункт после ДТП был доставлен мужчина 1987 года рождения. Позже он скончался. Напомним, вчера, 15 апреля, примерно в 14 часов дня в Уральске минивен столкнулся с пассажирским автобусом. ДТП произошло на улице Жангир хана, возле спортбазы "Динамо". По словам очевидцев ДТП, одну сторону моста, ведущую в сторону города, закрыли. Между тем, как рассказал водитель автобуса маршрута №22 по им