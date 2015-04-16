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Происшествия Социум

Скончался водитель минивена, столкнувшегося с автобусом в Уральске

Об этом передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения ЗКО. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, вчера, 15 апреля, в тяжелом состоянии в травмпункт после ДТП был доставлен мужчина 1987 года рождения. Позже он скончался. Напомним, вчера, 15 апреля, примерно в 14 часов дня в Уральске минивен столкнулся с пассажирским автобусом. ДТП произошло на улице Жангир хана, возле спортбазы "Динамо". По словам очевидцев ДТП, одну сторону моста, ведущую в сторону города, закрыли. Между тем, как рассказал водитель автобуса маршрута №22 по им
Анэль Кайнеденова
Скончался водитель минивена, столкнувшегося с автобусом в Уральске
Об этом передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения ЗКО.
dtp_avtobus (2)
dtp_avtobus (2)
Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, вчера, 15 апреля, в тяжелом состоянии в травмпункт после ДТП был доставлен мужчина 1987 года рождения. Позже он скончался. Напомним, вчера, 15 апреля, примерно в 14 часов дня в Уральске минивен столкнулся с пассажирским автобусом. ДТП произошло на улице Жангир хана, возле спортбазы "Динамо". По словам очевидцев ДТП, одну сторону моста, ведущую в сторону города, закрыли. Между тем, как рассказал водитель автобуса маршрута №22 по имени Гамзат, в ДТП его пассажиры не пострадали, пострадал водитель минивена. Автомашина марки "Фольксваген Транспортер" сильно повреждена. В машине находились мужчина и женщина, предположительно супруги.
ДТП скончался водитель

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