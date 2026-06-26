Шквал, град и сильные ливни ожидаются на западе Казахстана 27 июня

По данным РГП "Казгидромет", 27 июня в Западно-Казахстанской области ожидаются дожди с грозами, временами сильные ливни, а также град и шквал. В Уральске суббота будет дождливой и грозовой, днём возможны град и ветер до 15-20 м/с. Ночью температура составит +13...+15 °C, днём воздух прогреется до +21...+23 °C.

По всей Атырауской области пройдут дожди с грозами, а днём поднимется порывистый ветер до 15-20 м/с. При этом в регионе сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау ночью прогнозируют небольшой дождь и грозу. Столбики термометров покажут +18...+20 °C в ночные часы и +27...+29 °C днём.

В Мангистауской области синоптики обещают дожди, грозы, а в дневное время - град и ветер до 15-20 м/с. На всей территории региона по-прежнему действует предупреждение о высокой пожарной опасности. В Актау грозовые дожди пройдут утром и днём. Температура воздуха составит +19...+21 °C ночью и +25...+27 °C днём.

На Актюбинскую область надвигаются грозовые дожди, местами сильные, со шквалом и градом. В южной части области сохранится высокая пожарная опасность. В Актобе ожидаются дождь и гроза, причём ночью ливень будет сильным, с градом и ветром до 15-18 м/с. Температура составит +16...+18 °C ночью и +24...+26 °C днём.