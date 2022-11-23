«Следующая проблема – это Казахстан». Высказывание российского политолога прокомментировали в МИД РК

Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко прокомментировал резонансные высказывания российского политолога Дмитрия Дробницкого о Казахстане, передаёт Informburo.kz. Фото: МИД РК В программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» за 20 ноября Дмитрий Дробницкий заявил, что следующей проблемой России является Казахстан. - Там тоже могут начаться те же самые нацистские процессы, которые сейчас на Украине. И русских там много, и территория там...извините, и Семипалатинск там, и ядерное топливо для всего нашего «Росатома» тоже там, – сказал политолог. Заместитель министра иностранных дел в к