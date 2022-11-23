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Социум

«Следующая проблема – это Казахстан». Высказывание российского политолога прокомментировали в МИД РК

Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко прокомментировал резонансные высказывания российского политолога Дмитрия Дробницкого о Казахстане, передаёт Informburo.kz. Фото: МИД РК В программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» за 20 ноября Дмитрий Дробницкий заявил, что следующей проблемой России является Казахстан. - Там тоже могут начаться те же самые нацистские процессы, которые сейчас на Украине. И русских там много, и территория там...извините, и Семипалатинск там, и ядерное топливо для всего нашего «Росатома» тоже там, – сказал политолог. Заместитель министра иностранных дел в к
Дана Рахметова
«Следующая проблема – это Казахстан». Высказывание российского политолога прокомментировали в МИД РК
Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко прокомментировал резонансные высказывания российского политолога Дмитрия Дробницкого о Казахстане, передаёт Informburo.kz.
Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины - МИД
Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины - МИД
Фото: МИД РК В программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» за 20 ноября Дмитрий Дробницкий заявил, что следующей проблемой России является Казахстан.
- Там тоже могут начаться те же самые нацистские процессы, которые сейчас на Украине. И русских там много, и территория там...извините, и Семипалатинск там, и ядерное топливо для всего нашего «Росатома» тоже там, – сказал политолог.
Заместитель министра иностранных дел в кулуарах мажилиса подчеркнул, что и глава государства, и МИД, и депутаты парламента уже не раз высказывались по поводу комментариев и заявлений «различных говорящих голов».
- Мы считаем, что они, во-первых, не отражают официальной позиции РФ, во-вторых, наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и РФ и, в-третьих, заслуживают соответствующей реакции со стороны властей РФ. Озвучивание подобных позиций на одном из основных федеральных телевизионных каналов также заслуживает реакции властей РФ, – сказал Роман Василенко.
Он напомнил, что глава государства высказывался на эту тему в России в присутствии Владимира Путина. Василенко добавил, что у него нет информации о вызове посла России в МИД либо о направлении ноты протеста в связи с высказыванием политолога. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан Россия

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