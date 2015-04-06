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Шоу-бизнес

Случай на свадьбе в Казахстане

Очередное видео с казахстанской свадьбы, ставшее предметом обсуждения в социальных сетях сообщает tengrinews.kz .
gorod
Случай на свадьбе в Казахстане
photo_154185
photo_154185
Очередное видео с казахстанской свадьбы, ставшее предметом обсуждения в социальных сетях сообщает tengrinews.kz . 

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