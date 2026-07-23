Слухи о «массовом провале» экзаменов выпускниками медвузов прокомментировали в Минздраве

Министерство здравоохранения РК выступило с официальным заявлением из-за распространяемой в соцсетях информации о том, что выпускники казахстанских медицинских вузов якобы массово не смогли сдать итоговую аттестацию. В ведомстве провели подробный анализ результатов и установили, что абсолютное большинство молодых специалистов успешно справились с испытаниями.

- 96,5% выпускников успешно прошли второй этап итоговой аттестации, а процедура проведения экзамена, содержание заданий и система оценки соответствовали требованиям законодательства Республики Казахстан. Во втором этапе итоговой аттестации приняли участие 3684 выпускника резидентуры. Из них 3540 человек, или 96,5%, успешно подтвердили свою квалификацию. Пороговый уровень не преодолели 134 выпускника (3,5%). Средний результат составил 80,7 балла, - сообщили в Минздраве.

В профильном ведомстве подчеркнули, что подготовка в резидентуре занимает от 2 до 4 лет интенсивного практического труда.

- Высокий процент сдавших (96,5%) доказывает, что наши медицинские вузы и клинические базы дают качественную подготовку, сопоставимую с международными стандартами. Для сравнения, в странах с развитой системой здравоохранения, к примеру, в Великобритании, показатель успешной сдачи итоговых квалификационных экзаменов выпускниками местных резидентур составляет примерно 60-65%, - добавили в пресс-службе.

Отдельно специалисты проверили жалобы на качество тестовых заданий на казахском языке. Экспертиза показала, что материалы проходили лингвистическую проверку, а фактов прямого дословного перевода без адаптации не обнаружено.

Кроме того, анализ системы показал, что многие из тех, кто не набрал проходной балл, сдавали работы раньше времени, даже не попытавшись перепроверить свои ответы в отведенные 90 минут.

В министерстве напомнили, что несогласные с результатами могли подать апелляцию прямо в системе, и сейчас их рассматривает Республиканская комиссия.