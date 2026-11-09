Слухи о продаже СИЗО Уральска: что происходит на самом деле

Следственный изолятор в Уральске - одно из старейших зданий города. Его история началась в 1858 году. Строительство велось по приказу Екатерины II, однако завершили его уже после её смерти, в 1867 году. После подавления восстания Емельяна Пугачёва сюда отправляли пленных повстанцев из разных уголков империи. Среди заключённых были поляки и венгры. Через Уральск также проходил путь украинского поэта Тараса Шевченко, которого отправляли в ссылку к Каспийскому морю. Строительство здания затянулось почти на десять лет. Его возвели на возвышенности, поэтому в своё время оно считалось самым высоким зданием города.

Сегодня состояние старого СИЗО вызывает серьёзные опасения. По данным Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК, в 2024 году там содержались около 150 человек. Часть помещений признали аварийными и больше не использовали для содержания арестованных. Эксплуатацию остальных пригодных помещений продлили до конца января 2025 года. О ветхом состоянии здания говорят и необычные случаи. Однажды заключённые сделали отверстие в стене и устроили подкоп в соседнюю женскую камеру, чтобы ходить друг к другу в гости. Позже участников этого происшествия наказали.

Фото Медета Медресова

Реконструкцию старого СИЗО планировали начать в 2025 году. Однако позже появились слухи, что у здания якобы нашлись покупатели, которые собираются снести его, а не восстанавливать.

В Государственной инспекции по охране историко-культурного наследия ЗКО пояснили, что здание никогда не состояло на учёте как памятник архитектуры, поскольку изначально являлось режимным объектом.

В Департаменте уголовно-исполнительной системы ЗКО сообщили, что денег на реконструкцию пока нет. Информацию о возможной продаже здания там также опровергли.

Недостроенный СИЗО: 13 лет ожидания

Фото Медета Медресова

Пока судьба старого изолятора остаётся неопределённой, в Уральске уже больше десяти лет не могут завершить строительство нового СИЗО на 1500 мест. Его начали возводить в 2013 году в посёлке Зачаганск. Изначально стоимость проекта составляла 5 миллиардов тенге. Однако во время строительства Антикоррупционная служба выявила хищение 1,5 миллиарда тенге.

По этому делу задержали заместителя председателя Комитета уголовно-исполнительной системы Бекбулата Туремуратова и директора ТОО "Бура Строй" Сергея Барабошко. В итоге суд признал Туремуратова виновным в халатности и назначил ему два года ограничения свободы. Однако от основного наказания его освободили в связи с амнистией. Сергея Барабошко признали виновным в мошенничестве и приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы. Кроме того, суд постановил взыскать с Туремуратова 479 миллионов тенге, а с Барабошко - 1,1 миллиарда тенге.

После завершения судебного процесса строительство изолятора так и не возобновили. Вместо этого для недостроенного здания стали искать другое применение. В 2021 году сообщалось, что там могут разместить кардиологическую больницу, а затем - медицинский хаб. Год спустя объект планировали передать полиции. Однако в мае прошлого года стало известно, что для завершения строительства потребуется ещё 6 миллиардов тенге.

Фото Медета Медресова

В Управлении строительства ЗКО сообщили, что сейчас разрабатывается проектно-сметная документация для завершения объекта. При этом его первоначальное назначение решили сохранить: новый СИЗО по-прежнему рассчитан на 1500 мест.

Окончательная стоимость работ станет известна после получения положительного заключения экспертизы. К самому строительству приступят после утверждения документации и выделения необходимого финансирования.

Таким образом, в Уральске сложилась парадоксальная ситуация: старый СИЗО, которому уже больше 150 лет, продолжает нуждаться в реконструкции, а новый изолятор, строительство которого началось ещё в 2013 году, до сих пор остаётся недостроенным.