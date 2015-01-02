За несколько дней Россия скупила за бесценок свои нефтяные и газовые активы, которые находились в руках западных финансистов, утверждает InSerbia. По словам издания, это была "самая удивительная операция, которую видели со времен создания фондового рынка". Фото с сайта elise.com.ua Фото с сайта elise.com.ua И все благодаря тому, что российский рубль обесценился, и на рынке появились слухи, что и акции пойдут вниз, передает Ино-ТВ со ссылкой на InSerbia. "Россия сделала неожиданный ход конем", — пишет InSerbia. По словам издания, благодаря падению рубля Москва смогла вернуть себе большую часть своих активов, которые находились в руках зарубежных владельцев, и вдобавок заработать 20 миллиардов долларов всего за несколько дней. Ранее практически половина всех доходов от продажи нефти и газа шла не в российскую казну, а финансовым акулам в Европе. Из-за кризиса на Украине российский рубль стал резко падать, но Центробанк ничего не стал предпринимать, чтобы удержать его. Появились слухи, что у России просто нет достаточных денежных средств для этого. Цены на акции российских энергетических компаний серьезно упали, и финансовые акулы стали их распродавать, пока они совсем не обесценятся. Путин же выждал целую неделю "и только улыбался на пресс-конференции", а когда цены на эти акции снизились максимально, он приказал немедленно скупать активы, которые держали американцы и европейцы. "Когда финансовые акулы поняли, что их обманули, было уже слишком поздно", — пишет издание. И теперь все доходы от нефти и газа останутся в России, а рубль будет расти сам по себе, и для этого не нужно будет растрачивать золотовалютные резервы. "Европейские финансовые акулы остались в дураках: за пару минут Россия за гроши скупила нефтяные и газовые активы стоимостью в миллиарды. Такой удивительной операции мы не видели с момента создания фондового рынка", — пишет InSerbia.