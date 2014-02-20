Авторы СМС-рассылки о банкротстве казахстанских банков признали свою вину. Задержанные по делу о "банковском терроре" лица, распространившие ложную информацию о скором банкротстве ряда казахстанских банков, дали признательные показания, сообщает ИА "Новости Казахстан" со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Нурдаулета Суиндикова. Фото с сайта NUR.KZ Фото с сайта NUR.KZ "Данные лица дали признательные показания и в деталях рассказали об обстоятельствах совершения соответствующих действий. Среди них, к примеру, сотрудники одной из алматинских юридических компании и юрист банка", - сказал Суиндиков на брифинге в четверг. Казахстанские банки, пострадавшие от ложных сообщений об их банкротстве, уже начали предъявлять иски о возмещении ущерба подозреваемым правоохранительными органами лицам. "Пострадавшие банки уже начали работу по предъявлению исков о возмещении материального ущерба", - отметил Суиндиков. Между тем, руководители kaspi bank предполагают, что автором провокационной SMS-рассылки является участник финансового рынка, передает корреспондент BNews.kz. Акционеры банка заявили, что не верят в случайности, а преступление совершено тем, кто заинтересован в получении выгоды. "Сейчас рано говорить относительно круга подозреваемых. Любой из нас может его очертить, начиная с банков-конкурентов, заканчивая преступниками. Но это однозначно участники финансового рынка, потому что это коснулось акций, это коснулось не одного банка, это должно было привести к подрыву финансовой системы. Я считаю, что это провокация против всего банковского сектора. Есть несколько кругов заинтересованных. Внутренние и внешние конкуренты, и это только одно из предположений", - заявил Вячеслав Ким. Между тем клиенты Kaspi bank уже сняли со счетов 40 млрд тенге. Причиной стали смс-сообщения о возможном банкротстве трех банков: "ЦентрКредита", "Альянс банка" и Kaspi, которые обратились в правоохранительные органы для расследования информационной атаки.