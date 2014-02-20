Иллюстративное фото с сайта www.zdrav.kz Иллюстративное фото с сайта www.zdrav.kz В Нарынской области Кыргызстана родственники погибшего в Кара-Кече парня в зале суда облили бензином и подожгли подсудимых, сообщает КирТАГ. Как поясняется, в Жумгальском районном суде Нарынской области прошел суд над сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступность МВД КР и спецотряда быстрого реагирования областного УВД. Им предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и в превышении должностных полномочий в отношении жителя Жумгальского района Айбека Мамбеталиева. "Во время судебного процесса родственники Мамбеталиева, скончавшегося на угольном разрезе "Кара-Кече" 1 декабря 2013 года, выражали недовольство рассмотрением дела", - пишет агентство в четверг. Как оказалось, собравшиеся в зале суда 70-80 человек воспрепятствовали судебному разбирательству и забросали находившихся за решеткой 4 обвиняемых бутылками с бензином. Подоспевшие сотрудники Жумгальского РОВД успели потушить пламя. В результате пожара один из обвиняемых получил ожоги. Родственники Мамбеталиева отбив его от конвоя увезли в неизвестном направлении, после чего сильно избили и оставили в местной больнице. "Местонахождение еще одного милиционера остается неизвестным. По последним данным, Токтогулов ушел в сторону реки Жумгал. Третьего сотрудника, Баялиева, конвой Жумгальского РОВД смог увезти с собой. В настоящее время выяснятся обстоятельства произошедшего", - добавили в МВД. Напомним, 1 декабря 2013 года на территории угольного разреза "Кара-Кече" было обнаружено тело местного жителя Айбека Мамбеталиева. По официальной версии парень умер от сердечной недостаточности. Незадолго до смерти он был остановлен сотрудниками милиции для проверки документов.