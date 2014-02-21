Проверкой установлено, что у аэропорта с 2012 года отсутствует лицензия на осуществление охранной деятельности, а также не организована охрана сторонними охранными организациями, не соблюден должный уровень безопасности, сообщили в Актюбинской транспортной прокуратуре. По данным надзорного органа, не соответствуют предъявленным требованиям и контрольно-пропускные пункты. Как отметили в прокуратуре, по выявленным нарушениям в адрес линейного ОВД на станции Актобе внесено представление об устранении нарушений законности, по результатам которого к адмответственности привлечен зампредседателя правления АО «Международный аэропорт Актобе».