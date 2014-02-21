В Киеве продолжаются бои, врачи сообщают о 100 погибших, которых отпевают в холле захваченной гостиницы «Украина». Тем временем Путин направил в Киев Владимира Лукина в качестве посредника от России.
Правоохранителям выдано боевое оружие и оно будет применено в рамках "Закона о милиции". Об этом в своем обращении сказал и.о. министра МВД В. Захарченко, передает УНН
.
«В рамках работы Антитеррористического центра мы подписываем соответствующие приказы - правоохранителям выдано боевое оружие, оно будет применяться в соответствии с законом "О милиции", - говорится в обращении Захарченко к украинским гражданам. Он пояснил, что правоохранители вынуждены будут применять оружие в рамках закона "О милиции" для защиты граждан от нападения, угрожающего их жизни и здоровью, а также освобождения заложников; для отражения нападения на сотрудника милиции или членов его семьи, если их жизни или здоровью угрожает опасность.
Кроме того, силовики имеют право стрелять для отражения нападения на охраняемые объекты, конвои, жилые помещения граждан, помещения государственных и общественных предприятий, учреждений и организаций, а также освобождения их в случае захвата, сообщает NEWSru.com
.
В обращении Захарченко также напоминает, что решение о выдаче оружия было принято на фоне начавшейся с самого утра "прицельной стрельбе по сотрудникам милиции из боевого оружия", которая уже унесла десятки жизней с обеих сторон.
Тем временем заявление МВД, похоже, не заставило протестующих прекратить начавшиеся утром беспорядки: экстремисты захватили 67 военнослужащих, а число жертв столкновений достигло 50 человек.
«Интерфакс
» со ссылкой на депутата от оппозиционной партии «Свобода», главу медицинской службы «Штаба национального сопротивления» Святослава Ханенко, сообщал, что за сегодняшний день «убиты более 60 человек»
Между тем, по данным CNN в ходе столкновений в Киеве 20 февраля погибли по меньшей мере 100 человек. Такие данные привел глава медицинской службы оппозиции. Ранения, по данным источника, получили около 500 человек. В сообщении подчеркивается, что речь идет о погибших и пострадавших с утра 20 февраля.
Следует также отметить, что Минздрав Украины признал гибель 67 человек с утра вторника.
Погибших майдановцев отпевают в холле захваченной гостиницы "Украина".
Тем временем Владимир Путин отправляет в Киев уполномоченного по правам человека Владимира Лукина
в качестве посредника от России на переговоры между властью и оппозицией, передает РБК
со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
Песков отметил, что между Путиным и Януковичем состоялся телефонный разговор, в ходе которого украинский президент попросил прислать в Киев российского представителя для участия в переговорном процессе с оппозицией в качестве посредника. В связи с этим Путин принял решение послать с этой миссией Лукина, дорабатывающего последние недели в качестве уполномоченного по правам человека.
Пока не ясно, когда именно Лукин прибудет на Украину. "Этого я не знаю, пока детали не могу сказать", - отметил Песков.
Между тем представитель российского омбудсмена Наталья Мирза сообщила, что Лукин не комментирует данную информацию.
За последние трое суток, после того как ситуация на Украине резко обострилась, это уже второй телефонный разговор Януковича с Путиным. Первый из них состоялся в ночь на 19 февраля. "Президент России никогда не давал и не дает советов своему украинскому коллеге на предмет того, что нужно делать, как нужно делать, и не имеет намерений давать такие советы и в дальнейшем", - заявлял ранее Песков, комментируя эту беседу.
Добавим, сегодня Виктор Янукович проводил беседу с министрами иностранных дел ряда европейских государств. Во встрече принимали участие главы МИД Франции, Германии и Польши - Лоран Фабиус, Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский соответственно. Переговоры продолжались несколько часов. Детали беседы пока не известны.
Лоран Фабиус в своем Twitter сообщил, что после переговоров с Януковичем главы МИДов отправились на встречу с тремя лидерами украинской оппозиции - Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком.
Сообщается, что начальник Хмельницкого управления СБУ подал в отставку. Ранее в Хмельницком группа людей пыталась штурмовать здание управления СБУ, из здания открыли огонь, несколько человек были ранены, один из пострадавших скончался. Вскоре после этого радикалы подожгли здание.
Киевкое метро частично возобновило работу.
Тем временем в Киеве активисты перекрыли проспект Бажана и проверяют машины - «чтобы не пустить в город титушек».
В Сумах национал-радикальный «Правый сектор» заявил о прекращении перемирия с властью, передает УНИАН
. Здание областного совета в городе взято под усиленную охрану.
На Майдане обратились к хозяевам гостиницы «Украины» с требованиям выгнать снайперов, которые якобы скрываются в номерах этого отеля, иначе последствия для самого здания могут быть плачевными, сообщает «Лента.Ру
».
Фото с сайта topnews.ru