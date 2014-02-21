Бойцы спецподразделения «Беркут» нашли на освобожденной от мятежников территории, где раньше стояли палатки, потерянный блокнот. В блокноте записаны имена и фамилии людей с обозначенными напротив цифрами в гривнах и долларах, списки закупленных и израсходованных продуктов, планировка текущих дел, номера телефонов, а также адреса ультрас-сайтов, сообщает новостное агентство "Харьков". bloknot1 bloknot2 bloknot3 bloknot4 Нашедшие считают, что блокнот принадлежал одному из сотников майдана. Между тем, наканунев среду глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу заявил, что Евросоюз срочно примет меры по отношению к лицам, которые несут ответственность за насилие на Украине. Об этом он заявил в Брюсселе, где послы при Евросоюзе собрались на заседание комитета по политике и безопасности с целью обсудить возможные ответы на ситуацию на Украине, сообщает деловая газета "Взгляд". Ранее министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт возложил ответственность за гибель людей во время беспорядков в Киеве на президента Украины Виктора Януковича. «Нам должно быть ясно: вся ответственность за смерти и насилие лежит на президенте Януковиче. Его руки в крови», – написал Бильдт в своем Twitter. В свою очередь в МВД Украины заявили, что во время охраны общественного порядка и локализации массовых беспорядков в центре Киева сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск МВД Украины не используют огнестрельное оружие, таким образом, жертвы беспорядков могли быть убиты радикалами. «Учитывая характер ранений у погибших гражданских лиц (слепые ранения, ранения в затылок), а также характеристики оружия, которое изымается, можно предположить, что эти телесные повреждения могли быть нанесены пострадавшим самими же агрессивно настроенными митингующими», – говорится в обнародованном в среду заявлении ведомства. Свидетельства очевидцев также указывают на то, что к смертям могут быть причастны радикалы. Как пишет блогер 057rus: «Я смотрю украинское ТВ. Так демонстранты убивают, вы видели, как убили вышедшего на переговоры человека из подожженного здания Партии регионов? Он вышел безоружный – просить выпустить женщин из горящего здания, а так называемые мирные демонстранты просто убили. А убитые три крымских милиционера (из шести убитых) – убили их из огнестрельного оружия, в то время как «Беркут» не стрелял боевыми, только шумосветовые и резиновые. А трех гаишников расстреляли, двух убили на месте, а один в реанимации? Кстати, много ранее, в январе, разве не видели, как стоявший и не предпринимавший никаких действий «Беркут» закидывали «коктейлями Молотова» и жгли заживо?» – написал блогер. Во вторник ситуация на Украине резко обострилась, после того как оппозиционное шествие в Киеве вылилось в массовые беспорядки и столкновения с милицией. Всего пострадали около 800 человек, а число погибших, по последней информации, увеличилось до 26 человек. Об этом в среду сообщила и. о. министра здравоохранения Раиса Богатырева. Она уточнила, что 10 погибших – сотрудники МВД, а остальные 16 – участники столкновений. Фото с сайта topnews.ru