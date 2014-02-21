Фото с сайта expertonline.kz
Телевидение, как правило, не чурается освещения самых скандальных тем. Однако в минувшие выходные телезрителей ждало разочарование - ни один ведущий телеканал не счел нужным рассказать своей аудитории о субботних событиях в Алматы.
О девальвации тенге телеканалы на неделе докладывали подробно и добросовестно. Вся телеаудитория, наверняка, запомнила не только лицо главы Национального банка Кайрата Келимбетова, но и знаменитые слова «интеллигента в третьем поколении» (так о нем сказали корреспонденты Первого канала «Евразия») о том, что о грядущей девальвации он узнал только в ночь на понедельник. На протяжении всех семи дней телевизионщики трогательно собирали все девальвационные «перлы» Кайрата Нематовича и с особым вниманием следили за каждым движением его глаз, рук и всего остального, что могло хоть каким-то образом говорить о его душевном состоянии.
С особым трепетом тележурналисты следили за главой Национального банка, когда он пожаловал на расширенное заседание правительства с участием президента в пятницу, 14 февраля. Такие расширенные заседания - благодатная почва для телевизионщиков. Из каждого подобного события они с удовольствием делают одни из своих самых лучших сюжетов, ведь, согласитесь, соблазн вместе с главой государства пожурить в эфире высокопоставленных чиновников довольно велик.
Кому как не тележурналистам знать, что не меньшей популярностью пользуются сюжеты о так называемом народном волеизъявлении - будь то немногочисленные митинги или флешмобы с песнями и плясками. Несмотря на это, далеко не каждый телеканал позволил себе рассказать о субботних и воскресных выступлениях алматинцев, недовольных произошедшей девальвацией и в целом условиями жизни.
«Хабар»
вместо этого посвящал своих зрителей в подробности театральной жизни, Первый канал «Евразия»
недовольным казахстанцам предпочел не менее возмущенных происходящим в их стране сирийцев. «Астана»
поведала зрителям о перипетиях туристической отрасли Казахстана, а потом дала кадры с состоявшегося в субботу торжественного митинга, посвященного 25-ой годовщине со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.
«Седьмой»
хоть и решился показать в эфире недовольных алматинцев возле здания акимата - однако их негодование касалось работы Алматинских тепловых сетей, которые допустили прорыв теплотрассы в центре Алматы, повлекший гибель человека. Это никоим образом не помешало авторам итоговой программы в заключении уделить время обзору самых ярких поздравлений казахстанцев на день Святого Валентина.
КТК
обходить стороной народное недовольство девальвацией не стал, однако так и не показал субботние и воскресные «волнения» на площади. Вместо этого зрители на своих голубых экранах лицезрели небольшую группку людей, которая «почти всю неделю ходила от здания Нацбанка к акимату и обратно». Требования от людей звучали самые разные - сначала возмущенные алматинцы требовали «сюда» Келимбетова, а потом стали обращаться к нему с более масштабными просьбами. Жители южной столицы просили решить его проблемы безработицы, пенсий, списать все кредиты населению и «остановить все эти праздники, мероприятия».
Таким образом, реакция населения на девальвацию в телевизионном эквиваленте едва ли заняла минуту эфирного времени одного из самых рейтинговых каналов казахстанского телевидения. Да и характер этого упоминания, судя по публикациям в других масс-медиа, значительно отличался от атмосферы митингов выходного дня. Остается только гадать, почему ведущие телеканалы страны в итоговых программах недели отказались рассказать и показать своей аудитории тех людей, которые 15 февраля активно выражали свое несогласие с политикой государства на главной площади города.
Нужно отметить, что никакого удивления это не вызвало бы, если бы телеканалы готовили свои итоговые информационно-аналитические программы заранее. Но в условиях, когда абсолютно все каналы к воскресному вечеру успели сделать язвительные сюжеты по итогам расширенного заседания правительства (видео с которого оказалось на руках у телевизионщиков только вечером в пятницу), полное игнорирование тележурналистами событий субботы и воскресенья выглядит, по меньшей мере, странным. Пока все социальные сети лихорадило от новостей с площади, каналы (офисы которых располагаются, кстати, на этой самой площади) продолжали свою работу во вполне штатном режиме.
Дальше больше - в новостных выпусках прошедшего понедельника известие о состоявшихся на выходных митингах также не получило должного освещения. Основной парадокс и здесь заключается в том, что сюжеты про печально известные «кружевные трусы» в эфире все-таки появились, а алматинские митингующие так и остались без своей минуты славы. Но и в случае с нижним бельем телевизионщики деликатно обошли стороной воскресный флешмоб некоторых алматинок, отправившихся к монументу независимости с трусами на голове.
Редакторы новостей на «Астане» в понедельник про кружевные трусы уж и не вспомнили - что уж говорить про митинги несогласных с девальвацией… Зато в течение дня корреспонденты этого канала дважды дали новость об антиправительственных митингах венесуэльцев в Каракасе.
Символично, что жители далекой южноамериканской страны в эти дни требуют от своего правительства практически того же, чего с недавнего времени так не хватает казахстанцам - стабильных зарплат и снижения инфляции.
«Хабар»
, являющийся чуть ли не единственным телеканалом, выпускающим новости по выходным дням и находящийся буквально в нескольких сотнях метров от мест субботних событий, разумеется, вышедшим на площадь людям внимания уделять не стал. Вместо этого спустя несколько часов после окончания митинга по государственному телеканалу корреспонденты бойко вещали о 90-летии Леонида Гирша, падении рубля до исторического минимума и поздравлениях Назарбаева в адрес новоявленного олимпийского чемпиона Дениса Тена. А пока в далеком Сочи молодой фигурист отстаивал честь страны на льду, телеканалы дружно молчали о том, что пытается отстоять народ на площади в Алматы…
Источник: Vlast.kz