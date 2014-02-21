Кадр телеканала "Астана" Кадр телеканала "Астана" Уголовное дело возбуждено против медиков больницы №1 Астаны из-за трупа пациента, обнаруженного возле этого учреждения. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в пресс-службе ДВД Астаны. "По факту обнаружения тела Орынбаева, который находился в розыске как без вести пропавший, ДВД Астаны возбуждено уголовное дело по статье 114 Уголовного кодекса "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками", - говорится в официальном ответе ДВД на запрос Tengrinews.kz. По словам сотрудников пресс-службы, сейчас проводится расследование. Ранее сообщалось, что коммунальщики обнаружили тело пропавшего 44-летнего Бахытжана Орынбаева у окон больницы. Труп пролежал в снегу месяц. По словам родственников, Орынбаева госпитализировали в больницу 19 января из-за осложнения после ожога руки. Через несколько часов после госпитализации родным позвонили из больницы и сообщили, что пациент сбежал. Медики рассказали, что санитарка отвела Орынбаева к лифту, а когда открылись двери лифта, его уже не было. Родственники обратились в полицию в поисках Орынбаева.