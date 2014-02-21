Иллюстративное фото с сайта kafanews.com Иллюстративное фото с сайта kafanews.com 20 февраля в Атырау 7-летнняя школьница попала под колеса автобуса, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как отметили в управлении дорожной полиции, девочка переходила дорогу по улице Алиева, направляясь в школу. В это время автобус марки «ПАЗ» совершил на нее наезд. Не приходя в сознание, девочка от полученных травм скончалась на месте. 54-летний водитель автобуса «ПАЗ» дал  показания дознавателям управления дорожной полиции. Выясняются все подробности ДТП.