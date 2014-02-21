Фото с сайта kapital.kz Фото с сайта kapital.kz В Актюбинскую область вложили за прошлый год свыше 496 миллиардов тенге инвестиций. Больше чем в 2 раза по этому показателю наш регион обогнала Атырауская область, меньше чем на 50 миллиардов тенге мы уступаем городу Астана. Об этом рассказал сегодня на отчете перед населением аким области Архимед МУХАМБЕТОВ. Удивительных показателей в нашей области добилась обрабатывающая промышленность. Рост составил 14,5%, когда по стране только - 1,6%. Ситуацию на рынке труда аким области назвал стабильной. Только за прошлый год было создано 15,6 тысяч рабочих мест. Так, АО «СНПС - Актобемунайгаз» в текущем году завершает строительство 2 и 3 очередей Жанажолского газоперерабатывающего завода мощность 6 миллиардов кубометров газа в год. Ведется строительство газотурбинной электростанции мощностью 160 МВт. В 2015 году компания планирует приступить к строительству битумного завода на базе месторождения «Мортук» мощностью 500 тысяч тонн в год, стоимостью 65 миллионов долларов. Глава области поставил на следующий год задачу увеличить объемы производства промышленной продукции до 1,3 триллиона тенге. Привлечь до 500 миллиардов тенге инвестиций.