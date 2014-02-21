Интервью с перешедшим на сторону протестующих офицером Внутренних войск Украины
В четверг, 20 февраля, после ожесточенных столкновений на Площади Независимости в Киеве и гибели десятков человек, появились сообщения о массовом переходе солдат Внутренних войск на сторону оппозиции. Согласно разрозненной информации, некоторые бойцы ВВ сдавались оппозиционерам в центре Киева, другие объявили о том, что больше не намерены поддерживать общественный порядок в украинской столице — и возвращаются в свои регионы. Речь шла о десятках и даже сотнях солдат. «Лента.ру
» поговорила с одним из офицеров Внутренних войск, отказавшихся бороться с протестующими.
Фото с сайта РИА "Новости"
О том, что майор ВВ Александр Полищук из военной части №3053 (Хмельницкий) «воссоединился с народом», было заявлено со сцены Майдана. Корреспондент «Ленты.ру» связался с Полищуком по телефону. Вечером в четверг он вместе с 58-ю подчиненными находился под Киевом — и планировал отправиться домой. Полищук рассказал, что он и его солдаты решили покинуть позиции, потому что «нельзя стрелять в свой народ» и «не должны все страдать из-за одного человека». Майор также заявил, что домой отправились еще два подразделения — в общей сложности свои позиции, по его словам, покинули как минимум 145 человек.
«Лента.ру»: Когда вы перешли на сторону протестующих?
Александр Полищук: В 12 часов я собрал народ на улице Грушевского. 58 человек, мы приняли решение и уехали.
Вы через своих уходили или через Майдан? Сегодня некоторые солдаты Внутренних войск сдавались народу.
Мы уходили через своих.
А почему вас не остановили?
Пытались — останавливали, разворачивали, но я сделал то, что посчитал нужным.
Вы давно стояли в Киеве?
Три месяца. 19 января (в этот день начались столкновения между протестующими и милицией на улице Грушевского — прим. «Ленты.ру») именно мы пострадали у стадиона «Динамо», и именно наш автобус сгорел первым. В нас тогда кидали коктейли Молотова, камни — всё.
Многие солдаты Внутренних войск недолюбливают за это протестующих.
Конечно, недолюбливают. Это неправильно, но просто сложилась такая ситуация, что нужно разруливать ее нормально. И не нужно стрелять в свой народ.
Вы считаете, против вас выступал народ или радикалы?
Народ стоял нормально. Я вчера лично 15 человек спас, чтобы их не щемили. Вызвали «скорую», спасли их. Но они реально какие-то обдолбанные все, у них полные карманы . Есть нормальные адекватные люди, из «Самообороны », с кем мы проводили переговоры, в нас только кинули пару взрывпакетов и коктейлей, но потом их остановили.
Фото: Louisa Gouliamaki / AFP
Со стороны милиции сегодня работали снайперы? Кто именно стрелял в протестующих?
Сегодня — не знаю, но вчера я видел и общался со многими оппозиционными депутатами, и они поняли, что кто-то стреляет в спину. Мы их пропустили, они начали кричать, мол, зачем стреляют в народ. Но потом пришел нормальный депутат, и он понял, что стреляют в спину. Но что — снайпер будет стрелять в спину? Он оценил обстановку — бывший военный — и сказал, что это херня.
То есть у вас нет оружия?
У нас оружия нет, только палки и щиты. Мы покинули свои позиции потому, что нельзя стрелять в народ. Не должны все страдать из-за одного человека.
Вы же говорите, что с вашей стороны нет оружия. Кто же тогда стреляет в народ? Если свои, то зачем вы тогда ушли с позиций?
Я не знаю, кто стреляет сейчас, но мы забрали своих людей, потому что нам жизнь дороже.
У подразделения «Беркут» есть огнестрельное оружие?
У «Беркута» есть только помповые ружья, которые стреляют газом и резиновыми пулями. По крайней мере, на 13:00 сегодняшнего дня было так.
Так откуда же столько трупов? Это все свои настреляли?
Не знаю, но я видел сегодня, как троих человек «Беркута» принесли с Майдана с огнестрелами. Повезло, что не насмерть.
А среди бойцов «Беркута» какие настроения? Такие же, как у вас?
Честно говоря, они колеблются.
На Майдан вы не собираетесь теперь идти?
Мы хотим добраться живыми и здоровыми домой, мы готовы нести службу, но только охранять общественный порядок. Не стрелять в людей и не делать им плохо.
Что командиры вам сказали?
Меня уже отстранили.
Могут ведь теперь посадить за дезертирство?
Вы правы, но я лучше буду жив — и мои люди живы, и их семьи мне потом спасибо скажут.
Ваш случай единичный? Что говорят в других подразделениях?
Еще два подразделения, которые я знаю лично, покинули позиции. В одном 47 человек, в другом еще 40. Вроде так.
Но еще приличное количество войск остается?
Да, приличное. Но это их решение — я свое принял. Мы хотим, чтобы нам обеспечили нормальный выезд с Киева. Мы сейчас под Киевом, хотим отдохнуть после пяти суток дежурства и уехать спокойно домой. Нас могут арестовать на блок-постах, но что будет, то будет. Хмельницкий нас поддерживает, а что касается остального — время расставит все точки над i.
А почему раньше этого не сделали?
Бывает последняя капля.