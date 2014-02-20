Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Судисполнители принимают меры к 2000 должников, которые отказываются платить алименты собственным детям. К 28 лицам применили административные аресты. Это стало  эффективной мерой для двух должников. Сразу после выхода из адмприемника они погасили долги. Один алиментщик отдал 700 тысяч тенге, второй - 400 тысяч тенге. Заместитель руководителя департамента по исполнению судебных актов Галина ИМАШЕВА рассказала сегодня, 20 февраля, на пресс-конференции, что комитет планирует передачу исполнительных документов о взыскании алиментов частным судисполнителям. Кстати, и сегодня женщины вправе обратиться к частным судисполнителям и взыскать долги. Частные судисполнители взимают свой процент не с обратившегося, а с алиментщика. Сегодня государственные судисполнители с трудом справляются с потоком исполнительных листов о взыскании алиментов. А если учесть, что с января этого года из-за изменения методики расчета сумма алиментов повысилась, взыскивать ее будет еще сложнее. - Теперь размер задолженности по алиментным платежам при отсутствии трудоустройства должника будут исчислять исходя из среднего размера зарплаты по республике, что обеспечит защиту материальных интересов несовершеннолетних детей, - продолжает Галина ИМАШЕВА. - Алименты на одного ребенка с января составляют 27 тысяч тенге, на двоих и более - 36 тысяч тенге. Есть изменения  и  в "Кодексе об административных правонарушениях". Родитель, не исполняющий более 3 месяцев обязанности по уплате средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, наказывается привлечением на общественные работы сроком до 120-180 часов либо ограничением свободы сроком до 2 лет или лишением свободы на тот же срок.