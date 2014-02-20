Иллюстративное фото с сайта www.yk-news.kz Иллюстративное фото с сайта www.yk-news.kz По сравнению с 2012 годом, в 2013 году в 4,5  раза увеличилось количество правонарушений в сфере земельных отношении, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По данным пресс-службы областной прокуратуры, в собственность государства было возвращено 293 земельных участка, общей площадью около 8,5 гектара на сумму более 702 млн тенге. Эти данные были озвучены на коллегии, где были рассмотрены результаты проверки соблюдения земельного законодательства в деятельности местных исполнительных органов за 2012 - 2013 годы. По данным проверок на территории Атырауской области выявлено свыше 2,5 тыс неосвоенных земельных участков. Наиболее распространенными нарушениями при выделении земельных участков является их предоставление на землях водного фонда и общего пользования. Помимо этого имеются нарушения по неуплате денежных средств за земельные участки. В итоге на указанный период в бюджет государства не поступило около 500 млн тенге от продажи 148 земельных участков. В данное время органами прокуратуры проводится исковая работа по возврату в собственность государства свыше 50 земельных участков, незаконно предоставленных в частную собственность, общей площадью 300 гектар, кадастровой стоимостью 2 млрд тенге.