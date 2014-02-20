Иллюстративное фото с сайта regioninvest.by Иллюстративное фото с сайта regioninvest.by В Актобе сегодня, 20 февраля, состоялось заседание внеочередной 21 сессии маслихата города. Депутаты гормаслихата  перераспределили бюджетные средства, в частности, свободные остатки, образовавшиеся на 1 января 2014 года, в сумме 2 млрд 578 млн тенге, и целевые трансферты из областного бюджета  в общей сумме 1 млрд. 119 млн. тенге. Как разъяснила руководитель  городского отдела экономики и финансов Халима ИЗБАСТЕНОВА, свободные остатки образовались  от сверхплановых поступлений доходов, недоиспользованных средств по кредитам и трансфертам из вышестоящих бюджетов, а также городского бюджета. Согласно бюджетному кодексу РК, недоиспользованные средства по кредитам и трансфертам будут возвращены в вышестоящие бюджеты. Оставшиеся средства направлены на финансирование расходов местных властей на 2014 год. Так, 1 млрд 89 млн тенге переданы городскому отделу строительства. Эти средства пойдут на строительство  жилых домов  в микрорайоне «Нур-Актобе», трёх сливных станций  в районах 41 разъезда, Промзоны и поселка Кирпичный, а также двух скверов по ул.М.Маметовой и пр.А.Молдагуловой. В ГУ «Отдел образования»  направлено около 201 миллиона тенге для закупа кухонного оборудования и организацию поэтапного перевода школьных столовых на собственное питание, содержание 3 дошкольных организаций, которые ранее финансировались республиканским бюджетом в рамках госзаказа по программе «Балапан». На аналитическое исследование пассажиропотока по каждому автобусному маршруту, определение фактической стоимости тарифов и состояние автомобильных дорог по маршрутам следования и другое отделу ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог выделено 32,5 миллиона тенге. Не обошли депутаты вниманием и Центральный стадион имени Кобыланды Батыра, на его материально-техническое оснащение и проведение текущего ремонта выделено 60 миллионов тенге. Кроме этого, депутаты распределили 1 миллиард 119 миллионов тенге, которые решением сессии областного маслихата были направлены городу Актобе в виде целевых трансфертов из областного бюджета. Они были направлены на строительство школы на 1200 мест и детского сада на 320 мест в микрорайоне «Нур-Актобе» (758,7 млн тенге), на  перенос подземной теплосети по пр. А.Молдагуловой, от ул.Маресьева до ул. Бр. Жубановых (356.9 млн тенге), на организацию работы молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» (4,1 млн тенге).