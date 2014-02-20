derevo5Когда-то от когда-то красиво растущих карагачей по улице Евразия остались только стволы. В результате такой зверской  «обработки» пострадали 25 деревьев. Жители близлежащих домов винят во всем строительство - реконструкцию здания бывшей швейной фабрики «Диана». В прошлом году фабрика была вывезена из здания, и теперь там строится торговый центр. Сегодня же бывший депутат облмаслихата Борис МЯСНИКОВ задал вопрос по «Диане» акиму области Нурлану НОГАЕВУ. Коммуниста возмущает тот факт, что от некогда крупной швейной фабрики не осталось практически ничего, а здание превращается в ТЦ. Аким ответил, что это дела частного бизнеса, и он в этот процесс вмешиваться не будет. derevo6

derevo7

derevo4

derevo5 derevo3 derevo2 Фото Марата МАХМЕТОВА и Анэль КАЙНЕДЕНОВОЙ