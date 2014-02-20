Фото с сайта NUR.KZ Фото с сайта NUR.KZ Уголовное дело возбуждено против директора модельной школы в Атырау, которая подозревается в мошенничестве, в связи с невыплатой обладательнице титула "Мисс Атырау-2013" призовых за победу в конкурсе. Об этом сообщили ИА Новости-Казахстана в пресс-службе областной прокуратуры. "Жительница Атырау Файзуллина Альбина, написала заявление о том, что руководитель модельной школы "ДиАл", расположенной в Атырау, не отдал 100 тысяч тенге ее сестре Файзуллиной Назерке. Согласно заявлению, деньги Назерке выиграла, став победительницей конкурса "Мисс Атырау", - говорится в сообщении ведомства. По информации пресс-службы, в ДВД Атырау было возбуждено уголовное дело по статье 177 часть 1 - "Мошенничество". "По данному уголовному делу Файзуллина Назерке, которая проходит в качестве потерпевшей, допрошена. Проводятся следственные действия", - заключили в пресс-службе. Напомним, ранее семья Назерке Файзуллиной заявляла о том, что за попадание в финал конкурса "Мисс Казахстан" с участниц требовали деньги. Модельное агентство "ДиАл" от имени организаторов "Мисс Казахстан" настаивало на "денежном вознаграждении" в 10 тыс. долларов за вхождение конкурсантки в семерку финалисток.