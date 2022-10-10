– На место прибыли сотрудники полиции, которые безопасно извлекли снаряд. В открытой местности в четырёх километрах от посёлка в составе комиссии снаряд был уничтожен, - рассказали в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошёл седьмого октября в Бурлинском районе. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в 11:30 поступила информация о том, что в подвальном помещении дома в посёлке Бурлин найден снаряд. Находку обнаружила жительница дома, которая спустилась в подвал перетащить ненужные вещи из дома.Как боеприпас оказался в подвале, выяснить не удалось. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.