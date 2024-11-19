Снег и метель прогнозируют синоптики в ЗКО 20 ноября

Согласно данным «Казгидромет», в западных областях Казахстана ожидаются осадки, гололед, туман и сильные порывы ветра. Эти погодные условия могут затруднить передвижение, особенно на загородных трассах.

В Западно-Казахстанской области возможны осадки в виде дождя и снега, а также гололед и туман. Днем температура воздуха будет колебаться от +2 до +7 градусов. Ночью: до -2 до +3. Скорость ветра составит 9-14 метров в секунду.

В Актюбинской области - снег и низовая метель. Утром - туман. Днем: в пределах -2 до +3 градуса. Ночью: -2 до -7. Ветер будет умеренным — 9-14 метров в секунду, на севере и востоке возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также гололед и туман. Днем: +7 до +12 градусов. Ночью: от 0 до +5. Скорость ветра составит 9-14 метров в секунду.

В Мангистауской области – дождь, туман. Днем температура воздуха будет колебаться от +8 до +13 градусов. Ночью: 0 до +5 градусов. Скорость ветра - 9-14 метров в секунду, на западе и севере возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Из-за ухудшения погодных условий водителям рекомендуется соблюдать повышенную осторожность на дорогах, особенно в районах с туманом и гололедом. Сильные порывы ветра также могут создать опасные условия для движения, особенно на мостах и открытых участках дорог.