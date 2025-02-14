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Социум

Снег с дождем ожидается на западе Казахстана 15 февраля

Также в регионах ожидается ветер и гололед.
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Снег с дождем ожидается на западе Казахстана 15 февраля

По данным РГП «Казгидромет», 15 февраля на западе Западно-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, гололед, туман. Ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем +2 градуса, ночью до -12. 

Снег с дождем, а также туман и гололед ожидаются и на западе Атырауской области. Температура воздуха днем составит +2 градуса, ночью до -8. 

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Погоду без осадков синоптики прогнозируют в Актюбинской области. Днем здесь ожидается до -7 градусов, ночью до -10. 

Осадки в виде дождя и снега ожидаются на западе, севере Мангистауской области. Днем до +7 градусов, ночью до -5. 

снег дождь непогода

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