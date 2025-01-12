Снег с дождём и гололёд ожидаются в ЗКО 13 января

По данным РГП «Казгидромет», 13 декабря на западе, севере ЗКО ожидаются осадки (дождь, снег до 2-7 мм), туман и гололёд. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Порывы ветра могу достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 8 граудсов мороза, днём до 3 градусов мороза.
- В Уральске ожидается снег с дождём. Днём столбики термометров покажут 0..+2 градусов, ночью 0..-2 градусов.
- В Атырау перемнная облачность. Днём температура воздуха составит +1..+3 градусов, ночью -3..-5 градусов.
- В Актобе осадков не ожидается. Днём -3..-5 градусов, ночью -8..-10 градусов.
- В Актау — переменная облачность. Днём +5..+7 градусов, ночью температура воздуха составит +1..+3 градусов.