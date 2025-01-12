Снег с дождём и гололёд ожидаются в ЗКО 13 января

13 декабря на западе, севере ЗКО ожидаются осадки (дождь, снег до 2-7 мм), туман и гололёд. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман.

По данным РГП «Казгидромет», 13 декабря на западе, севере ЗКО ожидаются осадки (дождь, снег до 2-7 мм), туман и гололёд. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Порывы ветра могу достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 8 граудсов мороза, днём до 3 градусов мороза.