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Снег с дождём и гололёд ожидаются в ЗКО 13 января

13 декабря на западе, севере ЗКО ожидаются осадки (дождь, снег до 2-7 мм), туман и гололёд. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман.
Кристина Кобина
Снег с дождём и гололёд ожидаются в ЗКО 13 января

По данным РГП «Казгидромет», 13 декабря на западе, севере ЗКО ожидаются осадки (дождь, снег до 2-7 мм), туман и гололёд. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Порывы ветра могу достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 8 граудсов мороза, днём до 3 градусов мороза.

  • В Уральске ожидается снег с дождём. Днём столбики термометров покажут 0..+2 градусов, ночью 0..-2 градусов.
  • В Атырау перемнная облачность. Днём температура воздуха составит +1..+3 градусов, ночью -3..-5 градусов.
  • В Актобе осадков не ожидается. Днём -3..-5 градусов, ночью -8..-10 градусов.
  • В Актау — переменная облачность. Днём +5..+7 градусов, ночью температура воздуха составит +1..+3 градусов.

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