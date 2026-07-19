Сон в самолете может быть опасным: бортпроводница раскрыла главные ошибки

Во время длительных перелетов многие пассажиры стараются поспать, выбирая наиболее удобную позу. Однако некоторые привычки могут не только доставлять неудобства окружающим, но и создавать риск для самого путешественника, передает МойГород со ссылкой на издание Mirror.

Об этом рассказала бывшая бортпроводница Барбара Бачильери, которая проработала в авиации 14 лет.

В каких позах лучше не спать

По словам Барбары, за годы работы она видела самые разные способы устроиться для сна в самолете. Однако некоторые из них она считает крайне неудачными.

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«И не спите на полу самолета. Ковер очень грязный, и вам придется пристегиваться ремнем безопасности», — пошутила Барбара.

Она также не рекомендует засыпать, свесив голову в проход между рядами. В таком положении пассажира могут случайно задеть бортпроводники, проходящие по салону с тележкой.

Еще одна распространенная ошибка — спать, положив голову на откидной столик или используя подлокотники в качестве подушки. По мнению бывшей стюардессы, это негигиенично, поскольку этими поверхностями ежедневно пользуются сотни людей.

Не забывайте о пассажирах позади

Барбара также напомнила о правилах вежливости во время полета. Перед тем как откинуть спинку кресла, стоит убедиться, что сидящий сзади человек не ест и не пьет.

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Поскольку столик крепится к спинке впереди стоящего кресла, резкое движение может привести к тому, что напитки прольются, а еда окажется на полу или одежде.

Какие еще советы дала бывшая бортпроводница

Эксперт призвала не оставлять использованные салфетки в карманах кресел. По ее словам, такие места сложно тщательно очищать, поэтому мусор лучше сразу выбрасывать в предназначенные для этого пакеты или контейнеры.

Кроме того, она рекомендует:

перевозить жидкости в герметичных силиконовых пакетах, чтобы избежать протечек в ручной клади;

не использовать откидные столики для смены детских подгузников;

брать с собой перекусы на длительные рейсы, поскольку из-за турбулентности раздачу питания могут временно приостановить;

заранее скачивать фильмы и сериалы на телефон или планшет на случай, если бортовая система развлечений окажется недоступной.

Фото: depositphotos.com

Какие правила действуют для экипажа

В одном из своих видеороликов Барбара также рассказала о внутренних требованиях к работе бортпроводников.

По ее словам, во время смены и в форменной одежде членам экипажа запрещается демонстрировать публичные проявления чувств, курить, пользоваться вейпами и употреблять алкоголь. Кроме того, им не разрешается пить кофе у выхода на посадку и жевать жевательную резинку.

Ранее эксперты объяснили, какие места в самолете лучше выбирать тем, кто хочет поспать, получить больше пространства для ног или свести к минимуму ощущение турбулентности.