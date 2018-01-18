Дети 3 и 5 лет отравились угарным газом 17 января при пожаре в многоэтажке, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как рассказал Миржан КУАНАЛИЕВ - житель дома по улице Мункеулы, в котором вчера произошел пожар в квартире, соседи с 4 этажа оставили детей одних дома, а ключи от квартиры оставили соседу. -Я почувствовал запах дыма, моя квартира расположена на 5 этаже. Спустился к соседям на 4 этаж, открыл квартиру. Когда я зашел, услышал стон ребенка, все было в дыму. Старшего нашел у входной двери, я потянул его за руку и вытащил. Потом начал искать младшего. Его я обнаружил в зале, где горел диван и полыхал пламенем натяжной потолок. Сразу вызвали скорую помощь. Я думаю, на моем месте любой поступил бы также, тем более дети были в опасности и могли погибнуть, - пояснил Миржан. Напомним, двое детей были доставлены в областную детскую многопрофильную больницу в реанимационное отделение с отравлением угарным газом. Фото Медета МЕДРЕСОВА