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Социум

Сотни людей в Уральске накормили солдатской кашей

Традиционную раздачу солдатской каши в этом году устроили на новой набережной реки Урал. Как отметили устроители полевой кухни, в этом году на военную трапезу смогли прийти гораздо меньше ветеранов, чем в прошлом году. - Мы готовим обед в честь великого Дня Победы не первый год и практически каждого ветерана знаем в лицо, - говорит устроитель обеда Ирина КОНДЕНКОВА. – Вот и сегодня с грустью отмечаем, что нет уже многих. Очень жаль, но время берет свое. За обедом рядом друг с другом сидели ветераны, которым выпало воевать, и те, кто испытал на себе ужас концлагерей. - В концлагерь попал еще ре
Marat
Сотни людей в Уральске накормили солдатской кашей
Традиционную раздачу солдатской каши в этом году устроили на новой набережной реки Урал.
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 Как отметили устроители полевой кухни, в этом году на военную трапезу смогли прийти гораздо меньше ветеранов, чем в прошлом году. - Мы готовим обед в честь великого Дня Победы не первый год и практически каждого ветерана знаем в лицо, - говорит устроитель обеда Ирина КОНДЕНКОВА. – Вот и сегодня с грустью отмечаем, что нет уже многих. Очень жаль, но время берет свое.
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 За обедом рядом друг с другом сидели ветераны, которым выпало воевать, и те, кто испытал на себе ужас концлагерей. - В концлагерь попал еще ребенком, - вспоминает Александр Владимирович КУТКОВСКИЙ. – С нас выкачивали кровь. Тем детям, у кого была вторая или третья группа, выкачивали полностью, а я пробыл в концлагере три года, так как у меня была первая группа крови. Помню, как нас освободили 4 апреля 1945 года американские солдаты. А еще помню, как нас перевозили домой, и советские солдаты кормили нас вот такой солдатской кашей. И казалось нам, что нет ничего вкуснее в мире.
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 Не обошлось в этот день без ста грамм фронтовых. Стоит отметить, что не первый год в обустройстве полевой кухни помогают солдаты из воинской части №5517.
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 Разделить солдатский скромный стол пришли также представители администрации области и города. Как отметил в своей речи аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ, мы - нынешнее поколение - должны помнить о тех, кто остался в живых после той долгой кровопролитной войны и не забывать о воинах, которые не вернулись с фронта.
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 Некоторые ветераны нашли в себе силы не только прийти на обед, но и, вспомнив молодость, немного повальсировать под звуки живой музыки.
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 После простого, но сытного обеда ветераны вместе с акимом области пели солдатские песни, вспоминая о тех, кто не дожил до этих дней. - Светлая память всем, кто не дожил до Дня Победы, кто шел и сражался за свою родную землю. Пусть живут наши дети, помня, кому они обязаны своим будущим и передадут эту память своим детям, - сказала ветеран тыла Екатерина ГОРШКОВА.
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солдатская каша Ветераны войны

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