Сотни людей в Уральске накормили солдатской кашей

Традиционную раздачу солдатской каши в этом году устроили на новой набережной реки Урал. Как отметили устроители полевой кухни, в этом году на военную трапезу смогли прийти гораздо меньше ветеранов, чем в прошлом году. - Мы готовим обед в честь великого Дня Победы не первый год и практически каждого ветерана знаем в лицо, - говорит устроитель обеда Ирина КОНДЕНКОВА. – Вот и сегодня с грустью отмечаем, что нет уже многих. Очень жаль, но время берет свое. За обедом рядом друг с другом сидели ветераны, которым выпало воевать, и те, кто испытал на себе ужас концлагерей. - В концлагерь попал еще ре