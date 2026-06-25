Житель Уральска отсудил компенсацию у мобильного оператора

Житель Уральска обратился к своему мобильному оператору с законным требованием предоставить детализацию входящих звонков. Эти данные были необходимы ему в качестве доказательства для суда. Об этом сообщает департамент торговли и защиты прав потребителей по ЗКО.

Однако оператор не ответил ни на первоначальное обращение, ни на последующую официальную досудебную претензию. Позже компания всё же направила ответ, но вместо информации о входящих звонках предоставила данные об исходящих вызовах. При этом оператор заявил, что предыдущих обращений от клиента якобы не получал.

Тем не менее у потребителя имелись доказательства того, что все письма были доставлены адресату и получены им. Из-за того, что оператор вовремя не предоставил необходимую информацию, у гражданина сорвался другой важный судебный процесс. В связи с этим он обратился с иском в Суд № 2 города Уральска, потребовав компенсацию морального вреда.

В ходе рассмотрения дела департамент торговли и защиты прав потребителей, выступавший третьим лицом, подтвердил факт нарушения прав потребителя со стороны оператора связи. 17 июня 2026 года суд вынес решение взыскать с компании компенсацию морального вреда в размере 40 000 тенге, а также расходы по уплате государственной пошлины.

В департаменте напомнили, что согласно статье 21 Закона Республики Казахстан "О защите прав потребителей", моральный вред в потребительских спорах предполагается уже самим фактом нарушения прав гражданина, в том числе права на получение своевременной и достоверной информации.

Потребителю на заметку

Этот случай показывает, что даже крупные компании обязаны соблюдать закон и уважать права своих клиентов. Если ваши права нарушены:

• направьте исполнителю письменную досудебную претензию (срок ответа - 10 календарных дней),

• если ответа нет или в удовлетворении требований отказано, обращайтесь в Департамент торговли и защиты прав потребителей.