Сотрудники компании «Урал-Кров-Авто» приняли участие в первомайском шествии

В ежегодном параде в честь праздника День единства Казахстана приняли участие более 30 тысяч уральцев, сотни компаний и различных организаций. Не остались в стороне и сотрудники компании «Урал-Кров-Авто». Почти четверть века компания «Урал-Кров-Авто» является одним из лучших поставщиков автомобилей европейского качества на рынке нашей области. На сегодняшний день ТОО «Урал-Кров-Авто» является официальным дилером таких брендов, как Renault , Mitsubishi, Suzuki, Lifan, Great Wall, Changan. Дилерские центры компании также представлены в городах Актау, Атырау, Актобе. Сотрудники компании активно у