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Социум Бизнес-новости

Сотрудники компании «Урал-Кров-Авто» приняли участие в первомайском шествии

В ежегодном параде в честь праздника День единства Казахстана приняли участие более 30 тысяч уральцев, сотни компаний и различных организаций. Не остались в стороне и сотрудники компании «Урал-Кров-Авто». Почти четверть века компания «Урал-Кров-Авто» является одним из лучших поставщиков автомобилей европейского качества на рынке нашей области. На сегодняшний день ТОО «Урал-Кров-Авто» является официальным дилером таких брендов, как Renault , Mitsubishi, Suzuki, Lifan, Great Wall, Changan. Дилерские центры компании также представлены в городах Актау, Атырау, Актобе. Сотрудники компании активно у
Marat
Сотрудники компании «Урал-Кров-Авто» приняли участие в первомайском шествии
В ежегодном параде в честь праздника День единства Казахстана приняли участие более 30 тысяч уральцев, сотни компаний и различных организаций. Не остались в стороне и сотрудники компании «Урал-Кров-Авто».
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 Почти четверть века компания «Урал-Кров-Авто» является одним из лучших поставщиков автомобилей европейского качества на рынке нашей области. На сегодняшний день ТОО «Урал-Кров-Авто» является официальным дилером таких брендов, как Renault , Mitsubishi, Suzuki, Lifan, Great Wall, Changan. Дилерские центры компании также представлены в городах Актау, Атырау, Актобе. Сотрудники компании активно участвуют в жизни нашего города, ежегодно проводят различные акции и праздники для жителей и гостей Уральска.
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 В первомайском шествии приняли участие более 100 сотрудников фирмы, многие из которых пришли на праздник всей семьей.
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 Стоит отметить тот факт, что компания «Урал-Кров-Авто» первой среди фирм-автопоставщиков решили поучаствовать в параде.
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 - В нашей компании работает дружный многонациональный коллектив, - говорит старший бренд-менеджер Асем КАЗИЕВА. – Есть среди нас представители разных национальностей: русские, казахи, корейцы, татары, немцы, мордвины, украинцы, но живем мы дружной семьей, не делая этнических различий. Мы казахстанцы и Казахстан - наш общий дом. От всего коллектива хочу поздравить жителей области с праздником и пожелать здоровья, благополучия в каждой семье и мира.
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 Компании «Урал-Кров-Авто» есть, что показать жителям города. Так, в параде участвовали шесть автомобилей разных марок: Renault Duster, новый Logan, Sandero Stepway, Great Wall Wingle 5, Lifan Х60, Changan С S 35.
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 Самые маленькие участники удобно устроились на заднем сиденье роскошного Sandero Stepway. Думаю, что этим детям будет, что вспомнить о празднике. Ведь не каждый ребенок может похвастать, что прокатился на параде, на ультрамодном автомобиле.
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 В едином порыве взмыли в воздух сотня бело-голубых шариков от дружного коллектива «Урал-Кров-Авто». - Очень хорошо, когда есть вот такая возможность собраться всем коллективом не просто на рабочем месте, а на празднике, да еще и всей семьей. Пусть наши дети помнят, что они живут в многонациональной стране, где места хватит всем, - сказала напоследок Асем КАЗИЕВА.
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