Как доложила руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиева в ходе совещания, в Атырауской области снизилось количество младенческой и материнской смертности. По словам Маншук Аймурзиевой, на 2018 год областное управление здравоохранения разработало план мероприятий по профилактике и недопущению материнской и младенческой смертности. Были обучены 4 врача акушера-гинеколога, врач анестезиолог-реаниматолог, 30 акушерок, 220 врачей участковой службы. Усилен контроль за УЗИ-обследованием беременных женщин в скрининговые сроки и на регулярной основе проводятся разъяснительные беседы с будущими матерями. - В этом направлении мы не должны довольствоваться промежуточными результатами, мы должны свести эти показатели к нулю. Жизнь роженицы и ребенка с первых месяцев беременности должна находиться под опекой врачей. Проведите работу со своими специалистами - они должны проводить мониторинг состояние рожениц и сразу же принимать необходимые меры, не доводить ситуацию до крайности. Население ждет от нас своевременную и квалифицированную медицинскую помощь и мы обязаны ее оказывать, - сказал Нурлан Ногаев. Также глава региона высказался относительно обеспечения служебным жильем приглашенных специалистов. Как выяснилось, в связи с тем, что практически все больницы области находятся на собственном полном хозяйственном введении, работающие там врачи не попадают в список категорий граждан, которые могут получить жилье из государственного фонда. - Мы должны создавать комфортные условия для приглашенных специалистов. У нас есть механизмы выдачи служебного и арендного жилья, нам нужно активно применять их и проводить разъяснительную работу среди специалистов, объяснять им возможности и порядок получения жилья. Поручаю всем ответственным лицам решить этот вопрос, - резюмировал Нурлан Ногаев. Глава региона в ходе визита ознакомился с работой реабилитационного центра открытого при районной поликлинике, посетил районную детскую библиотеку которая была отремонтирована в 2017 году. Ее книжный фонд составляет 12 265 книг, зарегистрировано 1475 читателей.