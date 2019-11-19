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Социум

Спартакиада среди «первичек» партии «Nur Otan» прошла в Уральске

В Уральске прошла спартакиада среди членов первичных партийных организации партии «Nur Otan». Свои силы партийцы показали в четырех видах спорта. Всего в соревнованиях приняли участие 13 команд, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Соревнования проводились по четырем видам спорта . Это волейбол, армреслинг, настольный теннис и веселые эстафеты. Всего на сегодняшний день в областном центре действуют 57 первичных партийных организаций партии «Nur Otan». - Сегодня у нас проводятся соревнования среди первичных партийных организаций. В ней участвуют все городские первички. Команды уже сформи
Дана Рахметова
Спартакиада среди «первичек» партии «Nur Otan» прошла в Уральске
В Уральске прошла спартакиада среди членов первичных партийных организации партии «Nur Otan». Свои силы партийцы показали в четырех видах спорта. Всего в соревнованиях приняли участие 13 команд, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Соревнования проводились по четырем видам спорта . Это волейбол, армреслинг, настольный теннис и веселые эстафеты. Всего на сегодняшний день в областном центре действуют 57 первичных партийных организаций партии «Nur Otan». - Сегодня у нас проводятся соревнования среди первичных партийных организаций. В ней участвуют все городские первички. Команды уже сформированы, потому как это не первая спартакиада,- рассказал первый заместитель председателя городского филиала партии «Nur Otan» Кенесары Нуршинов. Сами участники спартакиады говорят, что подобные соревнования позволяют сплотить коллектив и проявить свои спортивные возможности. В планах у организаторов проводить такие спортивные соревнования на постоянной основе. По его словам, главная цель спартакиады - способствовать укреплению сотрудничества между первичными организациями партии, а также пропаганда здорового образа жизни. В программу соревнований включены такие виды спорта, как волейбол, футбол, а также легкоатлетическая эстафета. Команды и их болельщики будут также бороться за победу в трех номинациях: «Лучший командный дух», «Лучшие фанаты», «Лучшая атрибутика». Всем победителям будут вручены кубки и ценные призы. По итогам спартакиады, почетное третье место заняла команда ТОО «Батысэнергоресурсы», на втором месте оказались спортсмены Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Ж. Хана и лидерами в спартакиаде стала команда Желаевского хлебокомбината. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Спартакиада

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