Спартакиада среди «первичек» партии «Nur Otan» прошла в Уральске

В Уральске прошла спартакиада среди членов первичных партийных организации партии «Nur Otan». Свои силы партийцы показали в четырех видах спорта. Всего в соревнованиях приняли участие 13 команд, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Соревнования проводились по четырем видам спорта . Это волейбол, армреслинг, настольный теннис и веселые эстафеты. Всего на сегодняшний день в областном центре действуют 57 первичных партийных организаций партии «Nur Otan». - Сегодня у нас проводятся соревнования среди первичных партийных организаций. В ней участвуют все городские первички. Команды уже сформи