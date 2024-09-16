В Атырау спасатели помогли 11-летней девочке. Ей сняли кольцо с пальца, сообщили в ДЧС Атырауской области.
15 сентября жительница улицы Нарын 11-летняя девочка не смогла самостоятельно снять кольцо с пальца и сообщила об этом спасателям. Сотрудники ДЧС сняли кольцо с помощью резчика. Спасательная операция длилась несколько минут.
— Важно оказывать своевременную помощь в таких ситуациях. Если фаланга пальца застряла надолго, и помощь оказана не сразу, это может привести к ампутации, поэтому к специалистам следует обращаться как можно раньше, — пояснила в ведомстве.