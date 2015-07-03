Спасатели просят горожан быть предельно внимательными на воде

2 июля спасатели ДЧС ЗКО провели акцию «Жертвам на воде нет!». В агитационной работе приняли участие представители СМИ. Уже не первый год водные спасатели проводят агитационную работу среди отдыхающих. Не стал исключением и этот год. Спасатели совместно с журналистами курсировали на лодках по Уралу, раздавая листовки и советы отдыхающим. - Сотрудники оперативно-спасательного отряда, а также волонтеры управления молодежной политики ЗКО проводят акцию «Жертвам на воде нет!», - объяснил начальник отдела ликвидации ЧС ДЧС Нурболат МУКАЕВ.– Цель - предотвратить гибель людей на воде. На сегодняшний