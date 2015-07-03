Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Спасатели просят горожан быть предельно внимательными на воде

2 июля спасатели ДЧС ЗКО провели акцию «Жертвам на воде нет!». В агитационной работе приняли участие представители СМИ. Уже не первый год водные спасатели проводят агитационную работу среди отдыхающих. Не стал исключением и этот год. Спасатели совместно с журналистами курсировали на лодках по Уралу, раздавая листовки и советы отдыхающим. - Сотрудники оперативно-спасательного отряда, а также волонтеры управления молодежной политики ЗКО проводят акцию «Жертвам на воде нет!», - объяснил начальник отдела ликвидации ЧС ДЧС Нурболат МУКАЕВ.– Цель - предотвратить гибель людей на воде. На сегодняшний
Marat
Спасатели просят горожан быть предельно внимательными на воде
2 июля спасатели ДЧС ЗКО провели акцию «Жертвам на воде нет!». В агитационной работе приняли участие представители СМИ.
1
1
 Уже не первый год водные спасатели проводят агитационную работу среди отдыхающих. Не стал исключением и этот год. Спасатели совместно с журналистами курсировали на лодках по Уралу, раздавая листовки и советы отдыхающим.
2
2
 - Сотрудники оперативно-спасательного отряда, а также волонтеры управления молодежной политики ЗКО проводят акцию «Жертвам на воде нет!», - объяснил начальник отдела ликвидации ЧС ДЧС Нурболат МУКАЕВ.– Цель - предотвратить гибель людей на воде. На сегодняшний день по области зарегистрировано 22 случая утопления, из них 10 утонувших - это дети. Ситуация сегодня сложная и поэтому мы проводим такую разъяснительную работу среди населения, чтобы люди соблюдали правила безопасности на воде.
3
3
 Одев спасательные жилеты и вооружившись листовками, мы двинулись от центральной станции водных спасателей до дикого пляжа, который расположен в районе завода «Металлист».
4
4
 Далеко не все отдыхающие реагировали на речной патруль адекватно, и я бы сказала, всем своим видом и жестами показывали недружелюбный настрой.
5
5
 Но большинство отдыхающих радостно приветствовали спасателей, не смотря на то, что мы мешали им спокойно отдыхать и распугали всю рыбу.
6
6
 Как оказалось, многие ребята отдыхали вдали от родных, спасаясь от городской духоты на берегу в речной прохладе. Но при этом они совсем не задумывались о том, что купаясь в неустановленном месте, они подвергают свою жизнь опасности.
7
7
 А опасности в мелеющем Урале предостаточно, подводные коряги, водоросли и многое другое может стать причиной гибели даже опытного пловца.
8
8
 Пока одни отдыхающие купались, иные преспокойно мыли свои автомобили. Оно и понятно, река - общественное место и все стерпит, чего ее жалеть. Думаю, что вместе со спасателями не мешало бы отправляться в рейд и сотрудникам полиции.
9
9
 Как поясняют спасатели, больше всего отдыхающих приходят искупаться после 18 часов, когда спадет жара. И что особенно важно, приходят на речку не с пустыми руками, а с пивом или другими крепкими напитками.
10
10
 Между тем, большинство отдыхающих целиком и полностью соглашаются со спасателями, что река не просто отдых, но и опасность. - Мы ежедневно приходим на речку с внуками, - рассказала одна из отдыхающих Руфия. – Детей нужно закалять, ведь впереди зима. Но без присмотра не оставляем. Думаю, что можно было бы избежать большинство жертв, если бы люди внимательнее следили за детьми, а также не употребляли спиртные напитки на пляже.
IMG_6955
IMG_6955
акция спасатели отдыхающие

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article