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Бизнес-новости

Специалисты Самарской клиники вернут зрение за 20 минут

В век компьютерных технологий от проблем со зрением, увы, никто не застрахован. Это создает некоторые неудобства в повседневной жизни. Специалисты самарского многопрофильного лечебно–диагностического комплекса «Медгард» возвращают 100%–ное зрение за короткий срок, используя современные технологии. Чаще всего проблемы со зрением передаются по наследству: если папа или мама страдают близорукостью, то ребенок с большей долей вероятности будет носить очки. Современный мир гаджетов, смартфонов, ноутбуков, планшетов, электронных книг и TV исправлению ситуации не способствуют, так что ухудшение зрени
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Специалисты Самарской клиники вернут зрение за 20 минут
В век компьютерных технологий от проблем со зрением, увы, никто не застрахован. Это создает некоторые неудобства в повседневной жизни. Специалисты самарского многопрофильного лечебно–диагностического комплекса «Медгард» возвращают 100%–ное зрение за короткий срок, используя современные технологии.
Чаще всего проблемы со зрением передаются по наследству: если папа или мама страдают близорукостью, то ребенок с большей долей вероятности будет носить очки. Современный мир гаджетов, смартфонов, ноутбуков, планшетов, электронных книг и TV исправлению ситуации не способствуют, так что ухудшение зрения уже сегодня называют эпидемией 21 века. Впервые вернуть 100–процентное зрение при помощи операции на роговице российским врачам удалось в конце прошлого века. Первой доступной, эффективной и прогнозируемой методикой лазерной коррекции зрения стала фоторефракционная кератэктомия – ФРК. В Самаре первая такая операция была проведена в 1998 году, а уже в 2000 году методику усовершенствовали технологией MAGEK. Ее разработали и апробировали в больнице имени Т. И. Ерошевского главный врач А. В. Золотарев, заведующий отделением эксимер–лазерного и микрохирургического лечения Е. А. Спиридонов и врач–офтальмолог З. П. Клюева. Так врачам удалось снизить риск осложнений, возникающих при коррекции близорукости, дальнозоркости и астигматизма. В 2009 году в Самаре впервые прошла первая операция по коррекции зрения методом FemtoLasik, которую провел Евгений Спиридонов, теперь занимающий должность заведующего отделением офтальмологии и микрохирургии клиники «Медгард».Сейчас FemtoLasik – это самый безопасный, точный и прогрессивный метод «лоскутной» микрохирургии глаза.
В самарской клинике «Медгард» применяют все три вида лазерной коррекции зрения. Метод коррекции определяется офтальмохирургом по результатам тщательной диагностики, в ходе которой выясняют остроту зрения, особенности строения роговицы, размера глаза и другие важные параметры. Сама операция длится 15–20 минут, а сразу после можно идти – стационарное лечение не требуется. Полное восстановление зрения при ФРК происходит в течение пары недель. После FemtoLasik тот же процесс занимает не более суток. – Какой–то особенной подготовки к операции не требуется. Главное – вовремя отказаться от ношения контактных линз и заранее пройти комплексную офтальмологическую диагностику. По ее результатам мы определим параметры будущей операции, – рассказывает заведующий отделением офтальмологии и микрохирургии ЛДК «Медгард» Евгений Спиридонов. – После операции к обычному ритму жизни можно возвращаться сразу. Одно но: ранний послеоперационный период, а это 3–5 дней, требует некоторых ограничений, чтобы не допустить попадания инфекции в глаза. Я рекомендую умываться спонжем, не наносить в этот период декоративную косметику и мыть волосы с запрокинутой головой. Противопоказания к лазерной коррекции тоже есть: катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, заболевания роговицы и сетчатки, а также беременность. Однако специалисты в клинике «Медгард» найдут решение проблемы со зрением для каждого пациента. К примеру, если невозможно провести лазерную коррекцию «лоскутным» способом, можно рассмотреть поверхностную шлифовку, вместо лазерной коррекции зрения можно заменить хрусталик. Без индивидуального решения проблемы не останется никто, обещают специалисты клиники. Несмотря на то, что отделение работает менее года, Евгений Спиридонов обещает, что специалисты не будут останавливаться на достигнутом. У них большие планы на освоение новых методик. – Следующий наш этап (и он уже настал) – это коррекция зрения при высокой степени близорукости и дальнозоркости путем установки дополнительного к собственному, искусственного, факичного хрусталика, или, если говорить в терминологии, интраокулярной линзы. Меняется техника, меняются возможности. Если первые эксимерные лазеры работали с близорукостью по стандартным, унифицированным алгоритмам, то в современных лазерах предусмотрены программы для персонализированных шлифовок. В моем распоряжении сегодня лазер, имеющий несколько программ и позволяющий провести коррекцию зрения с учётом всех особенностей параметров глаза пациента, а это лучший залог максимального и, что важно, прогнозируемого результата. Теперь практически нет случаев, когда мы ничего не можем предложить пациенту, – пояснил врач–офтальмолог. Клиника «Медгард» находится по адресу:г. Самара, ул. Гагарина, 20Б. Проконсультироваться и записаться на прием можно по тел.: 8 (846) 260–76–76. Подробную информацию можно узнать на сайте: medguard.ru Лицензия ЛО-63-01-004515 от 07. 02. 2018г. выдана Министерством здравоохранения самарской области. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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