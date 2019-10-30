Специалисты Самарской клиники вернут зрение за 20 минут

В век компьютерных технологий от проблем со зрением, увы, никто не застрахован. Это создает некоторые неудобства в повседневной жизни. Специалисты самарского многопрофильного лечебно–диагностического комплекса «Медгард» возвращают 100%–ное зрение за короткий срок, используя современные технологии. Чаще всего проблемы со зрением передаются по наследству: если папа или мама страдают близорукостью, то ребенок с большей долей вероятности будет носить очки. Современный мир гаджетов, смартфонов, ноутбуков, планшетов, электронных книг и TV исправлению ситуации не способствуют, так что ухудшение зрени