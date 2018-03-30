Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Спецкомиссия разъяснила причины перебоев поставки бесплатных лекартв в ЗКО

Причиной перебоев поставки лекарственных средств послужило позднее принятие закона и подзаконных актов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщила председатель комитета фармации МЗ РК Людмила БЮРАБЕКОВА. - Мы знали, что поздно идем на закуп лекарственных средств. С сентября проводили переговоры с управлениями здравоохранений о том, чтобы они разумно подходили к распределению препаратов. Также было выделено дополнительное финансирования для возможности запасов на январь и февраль. Правительство поддержало нас в этой проблеме и разрешило внест
Кристина Кобина
Спецкомиссия разъяснила причины перебоев поставки бесплатных лекартв в ЗКО
Причиной перебоев поставки лекарственных средств послужило позднее принятие закона и подзаконных актов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщила председатель комитета фармации МЗ РК Людмила БЮРАБЕКОВА. - Мы знали, что поздно идем на закуп лекарственных средств. С сентября проводили переговоры с управлениями здравоохранений о том, чтобы они разумно подходили к распределению препаратов. Также было выделено дополнительное финансирования для возможности запасов на январь и февраль. Правительство поддержало нас в этой проблеме и разрешило внести изменения в постановление правительства о правилах закупа лекарственных средств, единый дистрибьютор получил право закупить из одного источника 90-дневную потребность обеспечения лекарственных средств, начиная с января и февраля. Этой нормой мы воспользовались. Большая часть товара была закуплена у отечественного производителя. Ну и основная масса закупа у нас присходила в феврале и марте, - пояснила Людмила БЮРАБЕКОВА. Кроме того, Людмила БЮРАБЕКОВА является членом тендерной коммисии по закупу лекарственных средств. - Хочу сказать, что была проведена очень большая работа. Мы практически без выходных заседали и рассматривали тендерные заявки. Это очень большие объемы, потому что пока они сдаются в бумажном варианте. Последнее вскрытие конвертов оставшихся неразыгранных позиций было буквально 2 дня назад. Все закупки будут завершены окончательно, и все препараты будут поставлены в ближайшее время, -рассказала Людмила БЮРАБЕКОВА. Председатель комитета фармации МЗ РК пояснила, что началось формирование списка препаратов единого дистибьютера на 2019 год . - По действующему законодательству список должен быть утвержден до 1 июня этого года. Далеее он будет передан единому дистибьютору для сбора заявок от медицинских организации. Далее дистибьютор будет  проводить закупки, по планам - в июле - августе. По итогам закупа поставка препаратов будет осуществлена в ноябре - декабре на склады. Бесперебойное обеспечение препаратами начнется с 1 января 2019 года, -пояснила Людмила БЮРАБЕКОВА.
Лекарства

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article