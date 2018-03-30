Спецкомиссия разъяснила причины перебоев поставки бесплатных лекартв в ЗКО

Причиной перебоев поставки лекарственных средств послужило позднее принятие закона и подзаконных актов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщила председатель комитета фармации МЗ РК Людмила БЮРАБЕКОВА. - Мы знали, что поздно идем на закуп лекарственных средств. С сентября проводили переговоры с управлениями здравоохранений о том, чтобы они разумно подходили к распределению препаратов. Также было выделено дополнительное финансирования для возможности запасов на январь и февраль. Правительство поддержало нас в этой проблеме и разрешило внест