Спецслужбы обезвредили боевиков, планировавших теракты в Казахстане

Иллюстративное фото с сайта www.todate.su Спецслужба Казахстана задержала гражданина республики, прибывшего из Сирии с целью совершения терактов на территории Казахстана, передает Nur.kz ссылаясь на ИА Новости-Казахстан. Заместитель председателя КНБ РК Нургали БИЛИСБЕКОВ рассказал, что еще ряд террористов задержаны при содействии спецслужб Киргизии и Узбекистана. - В январе этого года предотвращено проникновение казахстанского боевика из Сирии. Им планировалось совершить взрывы и нападения на правоохранительные органы на территории Казахстана, - сказал Билисбеков на конференции по проблемам ме