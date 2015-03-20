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Происшествия

Спецслужбы обезвредили боевиков, планировавших теракты в Казахстане

Иллюстративное фото с сайта www.todate.su Спецслужба Казахстана задержала гражданина республики, прибывшего из Сирии с целью совершения терактов на территории Казахстана, передает Nur.kz ссылаясь на ИА Новости-Казахстан. Заместитель председателя КНБ РК Нургали БИЛИСБЕКОВ рассказал, что еще ряд террористов задержаны при содействии спецслужб Киргизии и Узбекистана. - В январе этого года предотвращено проникновение казахстанского боевика из Сирии. Им планировалось совершить взрывы и нападения на правоохранительные органы на территории Казахстана, - сказал Билисбеков на конференции по проблемам ме
Marat
Спецслужбы обезвредили боевиков, планировавших теракты в Казахстане
Иллюстративное фото с сайта www.todate.su
Иллюстративное фото с сайта www.todate.su
Иллюстративное фото с сайта www.todate.su Спецслужба Казахстана задержала гражданина республики, прибывшего из Сирии с целью совершения терактов на территории Казахстана, передает Nur.kz ссылаясь на ИА Новости-Казахстан. Заместитель председателя КНБ РК Нургали БИЛИСБЕКОВ рассказал, что еще ряд террористов задержаны при содействии спецслужб Киргизии и Узбекистана. - В январе этого года предотвращено проникновение казахстанского боевика из Сирии. Им планировалось совершить взрывы и нападения на правоохранительные органы на территории Казахстана, - сказал Билисбеков на конференции по проблемам международного терроризма. Он добавил, что в Шымкенте задержан специалист-подрывник, являющийся гражданином Киргизии. - Спецслужбами Кыргызстана на территории этой страны задержан и передан нам казахстанский гражданин. Он прошел минно-взрывную подготовку в Сирии и прибыл для совершения терактов в Казахстане и Киргизии. При задержании у него изъято взрывное устройство, - проинформировал зампредседателя КНБ. Кроме того, совместно с киргизскими и узбекскими коллегами нейтрализована диверсионно-террористическая группа из Сирии и Турции, которая планировала серию резонансных терактов в Киргизии и Узбекистане. Порядка 150 граждан Казахстана стали жертвами радикальной пропаганды и отправились воевать в составе террористических группировок. - Сегодня 150 казахстанцев участвуют в боевых действиях за рубежом в составе таких группировок, вместе с ними находится еще около 200 соотечественниц из числа вдов, жен и детей боевиков, - заявил Билисбеков. По его словам, людей обманули, и увидев реальную подоплеку действий террористов, многие из них поняли ошибку и хотят вернуться на родину. С начала 2014 года из террористических лагерей прибыли пятнадцать граждан Казахстана, из них трое осуждены к различным срокам лишения свободы, в отношении двух человек расследуются уголовные дела, "еще по двоим вносится ясность в цели возвращения". - Оставшиеся 8 человек освобождены от уголовной ответственности в связи с непричастностью к террористической деятельности, - добавил зампредседателя КНБ. Широкая экспансия ИГ, захватившего значительную часть территории Ирака и Сирии, стала одной из главных мировых проблем 2014 года. Группировка, насчитывающая, по данным ЦРУ, около 30 тысяч боевиков, провозгласила на захваченных территориях халифат и стремится и далее расширять свои приобретения.
боевики

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