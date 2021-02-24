"Я до конца не знаю, что послужило основанием выхода матери за пределы дома, оставив пятерых детей, в том числе грудничкового семимесячного ребенка. Может быть, были какие-то веские основания, но тем не менее эта трагедия случилась. Следствие сейчас продолжается. Первично можем сказать, что дом многоэтажный, был на центральном отоплении. Никаких домыслов, что там была буржуйка, печка, - этого нет. Центральное отопление. Никаких электроприборов в виде батарей, масляных радиаторов не было. Нарушений целостности электропроводки, замыканий приборов также не обнаружено. Скорее всего, это малокалорийный источник огня. Это неосторожное обращение детей с зажигательными приборами, возможно, спички или зажигалка", - предположил министр в беседе с корреспондентом Tengrinews.kz. Глава МЧС отметил, что окончательную причину установит следствие. Трагедия произошла 19 февраля в Жанатасе (административный центр Сарысуского района) Жамбылской области. В пятиэтажном жилом доме загорелась квартира. В квартире находилось пятеро несовершеннолетних детей 2015, 2016, 2017, 2019 и 2020 годов рождения, которые остались без присмотра взрослых. По предварительным данным, отец семейства находился на работе, мать вышла в магазин. Все дети пострадали от угарного газа и были срочно госпитализированы, однако через некоторое время скончались. Предварительной причиной пожара называется попадание открытого огня на поверхность легковоспламеняющегося материала. Смерть детей наступила из-за отравления угарным газом. Родителям пятерых детей купили квартиру. Общественные организации и спонсоры собрали для помощи семье более трех миллионов тенге, при содействии местных предпринимателей семье купили мебель и бытовую технику. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.