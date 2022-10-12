Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Миржан Нуртазиев сообщил, что размер жилищного сертификата определён в размере 90% от первоначального взноса, но не более полутора миллионов тенге. А список получателей пополнился такими категориями как дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; пенсионеры и инвалиды первой и второй групп. Предложение уже одобрили члены общественного совета, получено положительное заключение антикоррупционной экспертизы и согласие министерства юстиции.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.