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Социум

Спор между двумя племянницами за наследство закончился в суде

Одна их них просила отменить завещание, по которому имущество было оставлено другой.
Жулдызхан Хасангалиева
Спор между двумя племянницами за наследство закончился в суде
Изображение создано с помощью искусственного интеллекта в приложении "ChatGPT"

Суд №2 города Уральска отказал в признании завещания недействительным. Об этом сообщили в пресс-службе суда. С иском обратилась племянница умершего. Она просила отменить завещание, по которому имущество было оставлено другой племяннице. По мнению женщины, на момент составления документа наследодатель из-за психического заболевания не мог осознавать свои действия и принимать решения. Также она заявила о нарушениях при оформлении завещания.

Во время рассмотрения дела суд установил, что завещание было удостоверено нотариусом в соответствии с требованиями закона. Чтобы проверить доводы, была назначена комплексная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Эксперты пришли к выводу, что, несмотря на психическое заболевание и инвалидность, в день подписания завещания наследодатель понимал значение своих действий и мог руководить ими. Заболевание находилось в стадии ремиссии, а возраст и другие недуги не повлияли на его способность принимать осознанные решения.

Суд также выяснил, что исправление адреса имущества в тексте завещания было технической правкой и не изменило смысл документа. Других нарушений, которые могли бы поставить под сомнение действительность завещания, выявлено не было.

Изучив все материалы дела, суд пришел к выводу, что завещание отражает настоящую волю наследодателя и было составлено с соблюдением закона. Кроме того, подавшая в суд женщина должна оплатить племяннице 500 тысяч тенге в качестве компенсации расходов на оплату услуг представителя.

Решение суда вступило в законную силу.

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