Спортсмен из ЗКО стал чемпионом Азии по ММА

Об этом сообщает пресс-служба управления физической культуры и спорта ЗКО. Чемпионат Азии по MMA проходил с 22 по 25 мая в г.Худжанд Республики Таджикистан. Спортсмен из ЗКО Андрей СМИРНОВ стал чемпионом в весовой категории до 93 кг, спортсмен Асланбек ТАЖЕНОВ стал бронзовым призером в весовой категории до 70,3 кг, Инжел ЕРКИНБЕК в весовой категории 84 кг завоевал золотую медаль. Сборная Казахстана по MMA (смешанным единоборствам) заняла первое общекомандное место по итогам чемпионата Азии по ММА Казахстанцы выиграли четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Чемпионами Азии по MM