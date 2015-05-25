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Спорт

Спортсмен из ЗКО стал чемпионом Азии по ММА

Об этом сообщает пресс-служба управления физической культуры и спорта ЗКО. Чемпионат Азии по MMA проходил с 22 по 25 мая в г.Худжанд Республики Таджикистан. Спортсмен из ЗКО Андрей СМИРНОВ стал чемпионом в весовой категории до 93 кг, спортсмен Асланбек ТАЖЕНОВ стал бронзовым призером в весовой категории до 70,3 кг, Инжел ЕРКИНБЕК в весовой категории 84 кг завоевал золотую медаль. Сборная Казахстана по MMA (смешанным единоборствам) заняла первое общекомандное место по итогам чемпионата Азии по ММА Казахстанцы выиграли четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Чемпионами Азии по MM
Дана Рахметова
Спортсмен из ЗКО стал чемпионом Азии по ММА
sport2
sport2
Об этом сообщает пресс-служба управления физической культуры и спорта ЗКО. Чемпионат Азии по MMA проходил с 22 по 25 мая в г.Худжанд Республики Таджикистан. Спортсмен из ЗКО Андрей СМИРНОВ стал чемпионом в весовой категории до 93 кг, спортсмен Асланбек ТАЖЕНОВ стал бронзовым призером в весовой категории до 70,3 кг, Инжел ЕРКИНБЕК в весовой категории 84 кг завоевал золотую медаль. Сборная Казахстана по MMA (смешанным единоборствам) заняла первое общекомандное место по итогам чемпионата Азии по ММА Казахстанцы выиграли четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Чемпионами Азии по MMA стали Кирилл ЛИТВИНЕНКО из Караганды (до 61,2 килограмма), Гойти ДАЗАЕВ из Актобе (до 77,1 килограмма), Жасулан ХАСИМОВ из Атырау (до 84 килограммов) и Андрей СМИРНОВ из ЗКО (до 93 килограммов). Серебряным призером в весе до 65,8 килограмма стал Алтынбек БАЖИМОВ из Караганды. Бронзовые медали достались Асланбеку ТАЖЕНОВУ из ЗКО в весовой категории до 70,3 килограмма и Антону МАРКАУСКАСУ из Астаны в весе свыше 93 килограммов. Также в Худжанде состоялся Международный профессиональный турнир Азиатского дивизиона Всемирной Ассоциации ММА – "Битва Номадов-4". На этом турнире выступили четыре казахстанца: Сергей МОРОЗОВ из Актобе, Мират БЕКИШЕВ и Исатай ТЕМИРОВ из Атырау и Инжел ЕРКИНБЕК из ЗКО.
sport
sport

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