Атырауских школьников больше не будут отправлять на отдых в Железноводск

Решение принято в связи с геополитической ситуацией в соседней стране и в целях обеспечения безопасности детей.

Атырауских школьников в этом году не будут направлять на летний отдых в лечебный пансионат "Геолог Казахстана", расположенный в городе Железноводск Российской Федерации. Решение принято в связи с геополитической ситуацией в соседней стране и в целях обеспечения безопасности детей.

Как сообщили в управлении образования Атырауской области, с 1 по 18 июня в пансионате уже успели отдохнуть 352 ребенка. Оставшихся около 1200 школьников, которые планировали отправить на отдых по утвержденному графику, теперь распределят по оздоровительным лагерям, расположенным в регионах Казахстана.

По словам главного специалиста управления образования Атырауской области Кадыржана Сапарова, решение о переносе направлений принято в качестве меры предосторожности.

-Отдых остальных детей будет организован в государственных и частных лагерях на территории Республики Казахстан. В настоящее время проводятся процедуры государственных закупок. В первую очередь в течение июльской десятидневки планируем направить на отдых 200 детей. По оставшимся 800 детям сейчас ведется работа по организации закупок, - сообщил Кадыржан Сапаров.

Ранее в пансионат "Геолог Казахстана" в Железноводске в первую очередь направляли детей из социально уязвимых семей, а также отличников учебы и одаренных школьников.

Всего в Атырауской области этим летом планируется охватить отдыхом и оздоровительными мероприятиями около 140 тысяч учащихся. Кроме того, в регионе продолжается организация отдыха детей в местных лагерях. В лагере "Жас Өркен" в Индерском районе предусмотрен отдых для 1008 школьников, а в лагере "Арай" в Махамбетском районе - для 420 детей.